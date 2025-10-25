Oglas

25-godišnji mladić

Pokušaj ubojstva kod Gline: Pijani muškarac zapalio sina i kuću, spasila ga majka

N1 Info , Hina
25. lis. 2025. 11:49
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

Policija je privela 58-godišnjaka iz Gline zbog sumnje na kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju jer je u utorak, 21. listopada, pod utjecajem alkohola od 0,34 promila zapalio benzin u prostoriji obiteljske kuće u kojoj su se nalazili 25-godišnji sin i 51-godišnja supruga.

U pokušaju da zapali kuću, osumnjičeni je benzinom zalio i sina te je na njega bacio zapaljenu krpu. Sin je odmah počeo gorjeti no, majka ga je izvela iz kuće te s njega skinula odjeću koja je gorjela i time mu spasila život. Mladić je s opeklinama zbrinut u sisačkoj bolnici, a u požaru kuće nastala je velika materijalna šteta.

Policija je utvrdila da je unazad nekoliko mjeseci osumnjičeni 58-godišnjak počinio i kazneno djelo nasilja u obitelji te da je krajem prošlog tjedna u obiteljskoj kući supruzi prijetio ubojstvom i paljenjem kuće.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu zbog počinjena četiri kaznena djela - pokušaj teškog ubojstva, dovođenje u opasnost života i imovine, nasilje u obitelji te prijetnju paljenjem kuće dva dana ranije, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Županijski sud u Sisku na zahtjev suca istrage donio je reješenje o pokretanju istrage pa će osumnjičeni nasilnik idućih mjesec dana provesti u zatvoru u Sisku jer postoji opasnost od utjecaja na svjedoke i ponavljanja više kaznenih djela. Ako mu se sudskim putem dokaže krivnja, 58-godišnjaku prijeti višegodišnji zatvor.

Glina pokušaj ubojstva policija

