U pokušaju da zapali kuću, osumnjičeni je benzinom zalio i sina te je na njega bacio zapaljenu krpu. Sin je odmah počeo gorjeti no, majka ga je izvela iz kuće te s njega skinula odjeću koja je gorjela i time mu spasila život. Mladić je s opeklinama zbrinut u sisačkoj bolnici, a u požaru kuće nastala je velika materijalna šteta.