Oglas

u vrbovcu

Pokušaj ubojstva: Sukobio se sa ženom pa je bacio u bunar

author
N1 Info
|
24. lis. 2025. 10:50
27.08.2022., Marjancaci, Valpovo - Josip Djurkovic bavi se uzgojom koza i proizvodnjom sira te ima velikh problema jer mu je presusio bunar. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

U srijedu, 22. listopada oko 17.30 sati (prijavljeno 23. listopada) u Vrbovcu, Lonjica, prema do sada utvrđenom, u dvorištu 45-godišnjak se fizički sukobio sa 67-godišnjakinjom nakon čega ju je bacio u bunar dubine oko 140 cm i tako ostavio bez pružanja pomoći sve do dolaska susjeda, izvijestila je policija.

Oglas

Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Teme
Vrbovac pokušaj ubojstva policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ