Pokušaj ubojstva: Sukobio se sa ženom pa je bacio u bunar
24. lis. 2025. 10:50
U srijedu, 22. listopada oko 17.30 sati (prijavljeno 23. listopada) u Vrbovcu, Lonjica, prema do sada utvrđenom, u dvorištu 45-godišnjak se fizički sukobio sa 67-godišnjakinjom nakon čega ju je bacio u bunar dubine oko 140 cm i tako ostavio bez pružanja pomoći sve do dolaska susjeda, izvijestila je policija.
Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
