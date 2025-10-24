Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

U srijedu, 22. listopada oko 17.30 sati (prijavljeno 23. listopada) u Vrbovcu, Lonjica, prema do sada utvrđenom, u dvorištu 45-godišnjak se fizički sukobio sa 67-godišnjakinjom nakon čega ju je bacio u bunar dubine oko 140 cm i tako ostavio bez pružanja pomoći sve do dolaska susjeda, izvijestila je policija.

Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.