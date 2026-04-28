Pokušaj ubojstva maloljetnika oštrim predmetom u Zagrebu, teško je ozlijeđen

Policija traga za nepoznatim napadačem koji je u Gajnicama oštrim predmetom teško ozlijedio maloljetnika, izvijestila je zagrebačka policija koja slučaj vodi kao pokušaj ubojstva.

Napad se dogodio u ponedjeljak oko 22.40 sati u parku u Parku 101. brigade Hrvatske vojske, gdje je, prema dosad utvrđenom, nakon fizičkog sukoba nepoznati napadač oštrim predmetom ozlijedio maloljetnika.

Ozlijeđenom je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Policija je napad klasificirala kao pokušaj ubojstva te provodi kriminalističko istraživanje.