Gajnice
Pokušaj ubojstva maloljetnika oštrim predmetom u Zagrebu, teško je ozlijeđen
Policija traga za nepoznatim napadačem koji je u Gajnicama oštrim predmetom teško ozlijedio maloljetnika, izvijestila je zagrebačka policija koja slučaj vodi kao pokušaj ubojstva.
Napad se dogodio u ponedjeljak oko 22.40 sati u parku u Parku 101. brigade Hrvatske vojske, gdje je, prema dosad utvrđenom, nakon fizičkog sukoba nepoznati napadač oštrim predmetom ozlijedio maloljetnika.
Ozlijeđenom je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.
Policija je napad klasificirala kao pokušaj ubojstva te provodi kriminalističko istraživanje.
NAJČITANIJE
