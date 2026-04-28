Oglas

Gajnice

Pokušaj ubojstva maloljetnika oštrim predmetom u Zagrebu, teško je ozlijeđen

author
N1 Info
|
28. tra. 2026. 10:31
gajnice, google maps
Screenshot (Google Maps)

Policija traga za nepoznatim napadačem koji je u Gajnicama oštrim predmetom teško ozlijedio maloljetnika, izvijestila je zagrebačka policija koja slučaj vodi kao pokušaj ubojstva.

Oglas

Napad se dogodio u ponedjeljak oko 22.40 sati u parku u Parku 101. brigade Hrvatske vojske, gdje je, prema dosad utvrđenom, nakon fizičkog sukoba nepoznati napadač oštrim predmetom ozlijedio maloljetnika.

Ozlijeđenom je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Policija je napad klasificirala kao pokušaj ubojstva te provodi kriminalističko istraživanje.

Teme
gajnice kriminalističko istraživanje maloljetnik napad teške ozljede

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

