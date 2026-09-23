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VANJSKOPOLITIČKI ANALITIČAR

Denis Avdagić otkrio tko je najveći gubitnik na Bliskom istoku: "Ako prije nisu bili svjesni, sad jesu"

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N1 Hrvatska
|
23. ruj. 2026. 12:31
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Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je događaje na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, s naglaskom na govor američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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Teme
bliski istok denis avdagić n1tv novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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