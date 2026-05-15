​Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Napadnut 40-godišnjak, teško je ozlijeđen

U četvrtak, 14. svibnja oko 17.35 sati u Dubravi, u Koledinečkoj ulici, na terasi ugostiteljskog objekta 63-godišnjak je prišao 40-godišnjaku te ga uporabom oštrog predmeta ozlijedio, izvijestila je zagrebačka policija.

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Počinitelj je na mjestu događaja uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.