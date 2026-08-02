Marko Prpic/PIXSELL

U požaru obiteljske kuće koji je u subotu izbio u Svetom Križu Začretju poginuli su 46-godišnji hrvatski državljanin i dvije maloljetne osobe, a očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće.

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Kako su izvijestili u nedjelju iz Policijske uprave krapinsko- zagorske, tijekom očevida, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, policijski službenici i inspektorica za zaštitu od požara i eksplozija na katu obiteljske kuće pronašli su tijela dviju maloljetnih osoba i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Očevidom je također utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće zapaljena vatra, koja je izazvala požar.

Tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.