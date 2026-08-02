U slojevima koji potječu iz razdoblja između približno 15.500. i 13.000. godine prije Krista arheolozi su početkom 21. stoljeća pronašli 36 sitnih keramičkih ulomaka, uglavnom dijelova ručno izrađenih figurica životinja. Riječ je o predmetima nastalim pažljivim oblikovanjem sirove gline koja je potom pečena u vatri. To znači da je riječ o pravoj keramičkoj tehnologiji, a ne samo o glini koja se slučajno stvrdnula, piše Metropolitan.si.