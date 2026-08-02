zbog požara
VIDEO / Tisuće evakuiranih na sjeverozapadu SAD-a: Proglašeno izvanredno stanje
Tisuće ljudi su evakuirane u Spokaneu u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Washington dok se gradu u subotu približavao požar, zbog čega je guverner proglasio izvanredno stanje, javlja francuska agencija AFP.
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Preko 80.900 hektara je gorjelo u 12 većih požara diljem države Washington usred četvrte uzastopne sušne godine u državi, što predstavlja rekord, prema uredu guvernera Boba Fergusona.
"Povijesna suša i jaki vjetrovi stvaraju opasne uvjete diljem države", kazao je guverner, dodajući da izvanredno stanje zabranjuje paljenje vatre na otvorenom do 30. rujna.
WATCH: Buildings engulfed in flames as the Old Trails Fire sweeps through Spokane County, Washington. Over 3,000 acres have burned, with more than 5,000 homes under threat. pic.twitter.com/7faiIHmI2p— Scope Report (@ScopeReport_) August 2, 2026
"Ova godina je već jedna od najgorih zabilježenih kada je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz", rekao je državni povjerenik za prirodne resurse Dave Upthegrove.
Požar koji se brzo širi je u subotu poslijepodne prešao rijeku Spokane te ušao u gradu, objavile su novine Spokesman-Review u subotu.
VIDEO: Harrowing scenes as wildfire burns multiple houses in northwest Spokane, Washington state. pic.twitter.com/LsXHtQCJAq— Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 2, 2026
Izdano je najviše upozorenje za evakuaciju u velikim dijelovima sjevernog Spokanea te se odnosi na tisuće ljudi u okolici grada, prema karti koju je objavila vlada.
Uspostavljeno je sklonište za evakuirane osobe, piše AFP.
Država Washington na obali Tihog oceana graniči s Kanadom, zemljom koja se suočila s vlastitom sezonom požara u srpnju koju je tamošnji premijer Mark Carney opisao kao "jednu od najintenzivniji u povijesti", pri čemu je izgorjelo tri milijuna hektara tla, što otprilike odgovara površini Belgije.
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