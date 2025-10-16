Policija uhitila Ukrajinca u Sesvetama: Nožem je izbo maloljetno dijete?

Prema navodima policije, dramatičan događaj zbio se jučer, 15. listopada, oko 22:20 sati na području Sesveta. Osumnjičeni 34-godišnjak, koji u Hrvatskoj boravi na temelju privremene dozvole, provalio je u stan u kojem se nalazio maloljetni član obitelji, također ukrajinski državljanin. Sumnja se da ga je prvo fizički napao, a zatim i ozlijedio oštrim predmetom navodi policija.