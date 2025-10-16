Oglas

TRAJE ISTRAGA

Policija uhitila Ukrajinca u Sesvetama: Nožem je izbo maloljetno dijete?

N1 Info
16. lis. 2025. 14:26
Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Zagrebačka policija uhitila je 34-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje da je u Sesvetama počinio pokušaj ubojstva, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava.

Muškarac je osumnjičen da je provalio u stan i oštrim predmetom teško ozlijedio maloljetnog člana obitelji, a prethodno je fizički napao i 35-godišnju članicu obitelji, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema navodima policije, dramatičan događaj zbio se jučer, 15. listopada, oko 22:20 sati na području Sesveta. Osumnjičeni 34-godišnjak, koji u Hrvatskoj boravi na temelju privremene dozvole, provalio je u stan u kojem se nalazio maloljetni član obitelji, također ukrajinski državljanin. Sumnja se da ga je prvo fizički napao, a zatim i ozlijedio oštrim predmetom navodi policija.

Ozlijeđenom djetetu liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Istraga je otkrila da ovo nije bio prvi incident. Utvrđeno je da je isti muškarac u subotu, 11. listopada, u stanu verbalno i fizički napao 35-godišnju članicu obitelji, također ukrajinsku državljanku s privremenim boravkom u RH.

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovih teških kaznenih djela.

Ukrajinac maloljetnik napad nožem policija

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

