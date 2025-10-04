Maloljetnika izvukli iz autobusa pa ga vrijeđali i tukli: Policija poslala poruku svim roditeljima

Ako te netko zlostavlja, nemoj šutjeti i trpjeti!

• Ostani smiren i ne pokazuj strah.

• Makni se što prije od napadača ili izazivača.

• Nikad na nasilje ne uzvraćaj nasiljem.

• Ako se bojiš, pozovi prijatelje da budu blizu tebe.

• Povjeri se odrasloj osobi - nisi ''tužibaba'' ako prijaviš nasilje.

• Upamti: nisi kriv za to što ti se događa!

• Ne daj da te nagovore da sudjeluješ u nasilju prema drugima ni kad se radi o ruganju.

• Kad vidiš zlostavljanje, odmah reci odraslima u koje imaš povjerenja.

• Ako vidiš da nekoga stalno gnjave, pokaži mu da si na njegovoj strani i sprijatelji se s njim.