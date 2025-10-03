Oglas

Vršnjačko nasilje buja

Vrijeđali maloljetnika i napali ga palicom, djevojčica sve snimala

Hina
03. lis. 2025. 19:23
vršnjačko nasilje
Pexels / Ilustracija

Zbog vršnjačkog nasilja u krugu odgojno- obrazovne ustanove u Maksimiru, zagrebačka policija je protiv četvero osumnjičenih maloljetnika podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu te ih predala pritvorskom nadzorniku.

Kazneno djelo nasilničkog ponašanja i povrede privatnosti

Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, kriminalističko istraživanje policija je provela nad dvojicom maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja, nad jednim zbog sumnje na poticanje na počinjenje tog kaznenog djela te maloljetnicom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede privatnosti djeteta. 

Vrijeđali maloljetnika i napali ga gumenom palicom, snimali ga

Potvrđena je sumnja da su 1. listopada u popodnevnim satima, u krugu odgojno- obrazovne ustanove na Maksimiru, na poticaj jednog od osumnjičenih, dvojica osumnjičenih maloljetnika prišla oštećenom maloljetniku i izdvojila ga od ostalih učenika.

Nakon što su ga zajedno verbalno napali ponižavajući ga i upućujući mu prijetnje, jedan od njih ga je gumenom palicom fizički napao, a što je maloljetnica snimala mobilnim telefonom te potom snimku podijelila putem aplikacije za slanje poruka. 

Obaviještena socijalna

Liječnička pomoć oštećenom maloljetniku pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen, priopćili su iz PUZ-a.

Protiv osumnjičenih maloljetnika Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te su predani pritvorskom nadzorniku.

O događaju je obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Policija, kako su naveli, po saznanjima o takvim i sličnim događajima žurno intervenira i poduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku zaštite dobrobiti maloljetnih i žrtava i počinitelja.

U konačnici, snimanje takvih događaja i daljnja distribucija kažnjivo je ponašanje koje se kroz kriminalističko istraživanje prijavljuje nadležnom državnom odvjetništvu", naglasili su.

"Ponekad ni dijete nije svjesno da je žrtva"

"Posljedice nasilja među djecom i mladima vrlo su ozbiljne i za dijete koje trpi nasilje i za ono dijete koje se nasilnički ponaša, a posljedice ostaju i na djeci koja su promatrači nasilja.

Stoga je vrlo bitno pravovremeno prepoznati rizično ponašanje i prekinuti ga jer ponekad ni dijete koje je žrtva nasilja nije svjesno da je žrtva, a ponekad ni počinitelj nije svjestan da svojim ponašanjem nekoga povrjeđuje", poručili su iz zagrebačke policije.

maksimir nasilje među djecom vršnjačko nasilje

