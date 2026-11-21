IZBJEGNUTE TEŽE POSLJEDICE
Policija zatvorila promet u Splitu nakon prometne nesreće: Ima ozlijeđenih
N1 Info
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21. stu. 2026. 16:30
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Nakon prometne nesreće u Splitu dvije osobe zatrašile su liječničku pomoć.
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Kako je izvijestila policija, do nesreće je došlo oko 15:20 na području Žnjana, u Ulici Pape Ivana Pavla II. Sudjelovali su motocikl i osobni automobil.
Prometnica je u zatvorena za sav promet. Dvije osobe zatražile su liječničku pomoć te su, prema prvim informacijama s terena, bile pri svijesti.
Više informacija o samom uzroku nesreće te stanju ozlijeđenih bit će poznato nakon policijskog očevida, koji je u tijeku.
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