vremenska prognoza
Preokret: Stižu obilna kiša, bura i snijeg, a temperature padaju i do 10 stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Dvije ciklone između kojih se utisnula anticiklona i jako sjeverno strujanje po visini nad istočnom Europom osnovna su obilježja trenutačne vremenske situacije. Ciklona nad Baltičkim morem stacionira i zadržava premještanje zračnih masa prema istoku, formirajući skandinavski blocking. Na njezinoj stražnjoj zapadnoj strani, uz jako sjeverno strujanje koje donosi nad europsko kopno hladan zrak polarnih širina, formiralo se polje visokog tlaka anticiklone. Drugi ciklonalni vrtlog s Atlantika dopro je do obala Velike Britanije, Irske i Portugala i pokušava pomaknuti anticiklonu prema istoku. Najvjerojatniji daljnji razvoj vremenske situacije bit će pomicanje anticiklone prema sjeveru i formiranje omega blocking situacije nad Europom. Sredozemno more, a i Jadran, topliji su od prosjeka za ovo godišnje doba te se nad njima zadržava nestabilna, vlažna, topla zračna masa. Sjeverno od Alpa hladniji nestabilan zrak postupno se prelijeva preko alpske prepreke nad toplo Sredozemno more, uzrokujući razvoj plitkih ciklona nad Genovom, sjevernom Italijom i sjevernim Jadranom. Očekujemo značajniji prodor hladne zračne mase početkom idućeg tjedna uz pad temperatura na razinu temperatura primjerenih godišnjem dobu.
U takvoj složenoj sinoptičkoj situaciji vrijeme nad našim krajevima brzo se mijenja. Prodori manjih količina nestabilnog zraka donose povećanu naoblaku uz lokalno obilne oborine i pojačanu konvektivnu aktivnost, osobito na južnom Jadranu.
Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povećanu naoblaku uz pokoji pljusak praćen grmljavinom prognoziramo na južnom Jadranu. Puhat će slab zapadnjak i jugozapadnjak, a najviše dnevne temperature bit će u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu od 12 do 16 °C.
Sutra, u nedjelju, prolaz fronte preko naših krajeva. Postupno naoblačenje sa zapada i jugozapada do kraja dana proširit će se na cijelu zemlju. Zapuhat će jak južni i jugozapadni vjetar, mjestimice na otvorenom moru Jadrana i s olujnim udarima. Prognoziramo obilnu oborinu, osobito poslijepodne, kad na Jadranu i uz Jadran može biti jakih grmljavinskih pljuskova. Jutarnje temperature zraka od 3 do 7 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu oko 12 °C. Poslijepodnevne temperature oko 15 °C, a navečer pad temperatura zraka uz promjenu smjera vjetra na sjeverni smjer i buru, i to najprije na sjevernom Jadranu. Temperature će pasti za 8 do 10 stupnjeva te će biti u okviru srednjih vrijednosti za godišnje doba. Uz pad temperature zraka navečer i u noći na ponedjeljak u planinskim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.
Od ponedjeljka pa do sredine idućeg tjedna promjenljivo oblačno, bez oborina i prohladno vrijeme s umjerenim sjevercem i sjeveroistočnjakom, a na Jadranu burom.
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