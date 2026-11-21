Sutra, u nedjelju, prolaz fronte preko naših krajeva. Postupno naoblačenje sa zapada i jugozapada do kraja dana proširit će se na cijelu zemlju. Zapuhat će jak južni i jugozapadni vjetar, mjestimice na otvorenom moru Jadrana i s olujnim udarima. Prognoziramo obilnu oborinu, osobito poslijepodne, kad na Jadranu i uz Jadran može biti jakih grmljavinskih pljuskova. Jutarnje temperature zraka od 3 do 7 °C u unutrašnjosti, a na Jadranu oko 12 °C. Poslijepodnevne temperature oko 15 °C, a navečer pad temperatura zraka uz promjenu smjera vjetra na sjeverni smjer i buru, i to najprije na sjevernom Jadranu. Temperature će pasti za 8 do 10 stupnjeva te će biti u okviru srednjih vrijednosti za godišnje doba. Uz pad temperature zraka navečer i u noći na ponedjeljak u planinskim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg.