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Nakon dogovora sa sindikatima oglasili se ministri
Ministar financija Tomislav Ćorić izvijestio je u subotu da je postupak mirenja Vlade sa sindikatima javnih službi uspješno dovršen i da je potpisan sporazum o uvjetima koji će biti u okviru dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru konzumiran u javnim službama u 2027. godini.
Sporazum u 2027. donosi kumulativno četiri posto povećanja osnovice za zaposlene u javnim službama, odnosno tri posto od 1. siječnja i jedan posto od 1. kolovoza, istaknuo je Ćorić.
Dodao je da će zaposlenici javnih službi po prvi put konzumirati i novo pravo - dodatak za prehranu, koje će u 2027. od travnja iznositi 30 eura, a od listopada 50 eura.
Ćorić: Sporazum realno utemeljen
Nakon mirenja u Ministarstvu rada i socijalne politike, Ćorić je zahvalio na konstruktivnosti predstavnicima osam sindikata javnih službi i potpisnicima sporazuma koji su to omogućili.
"Sporazum je realno utemeljen, Vlada je tijekom postupka mirenja učinila iskorak u odnosu na prijašnje ponude u pregovaračkom dijelu, a i sindikalna strana je ušla u značajan kompromis u odnosu na početne zahtjeve. Predstavnici triju sindikata nisu pristupili potpisivanju sporazuma, oni će potporu članstva tražiti u dodatnim referendumskim inicijativama", dodao je Ćorić.
Predstoji sastanak u ponedjeljak s predstavnicima sindikata državnih službi i nadam se da će oni također podržati nove uvjete i da će se potpisati dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru javne i državne službe, napomenuo je.
Upitan o procjeni učinka na proračun za 2027., Ćorić je rekao da će ga svakako biti u odnosu na inicijalne projekcije, naglasivši kako je uvjeren da će fiskalna godina biti uspješno završena s projiciranom stopom deficita od 2,9 posto.
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posebno je naglasio važnost uvođenja novog prava naknade za topli obrok koje ne ide u postotku, nego u apsolutnom iznosu i jednako bez obzira na visinu plaće, a u postotku najznačajnije onima koji imaju najnižu plaću.
"Došli smo do najbolje obostrano prihvatljive pozicije u odgovornom upravljanju sustavom", ocijenio je Ružić.
Unapređenja u sustavu su linearna i kontinuirana i nastavljamo dalje sa svim mjerama kako bi se nastavila na isti način, jer Vlada vodi snažnu politiku socijalne kohezije, naglasio je.
Rebić: Željeli smo ugovoriti što veće povećanje osnovice plaće
Glavni tajnik Sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić rekao je kako su željeli izbjeći mogućnost da se ujedno razgovara o materijalnim pravima za 2028., jer su svjesni da Vlada želi imati socijalni mir u predizbornoj godini, no žele voditi pregovore za iduću kalendarsku godinu.
"Željeli smo ugovoriti što veće povećanje osnovice plaće od samog početka godine, vezano uz minimalnu plaću, jer tri posto povećanja osiguravaju da najniži koeficijent u sustavu javnih službi 1,06 dođe na razinu minimalne plaće kako poslodavci, odnosno Vlada, mora nadomjestiti određeni iznos do razine minimalne plaće", naveo je.
Novo pravo na topli obrok od 30 eura bit će implementirano od 1. travnja, a dodatnih 20 od 1. listopada, odnosno 50 ukupno.
"Nismo htjeli riskirati po pitanju osnovice i toplog obroka i pristupili smo potpisivanju sporazuma. Bili bismo zadovoljniji da smo mogli postići više, no uvažavajući poziciju druge ugovorne strane i proračunske mogućnosti ovo je realnost", ocijenio je Rebić.
Predstoji nam potpisivanje dodatka TKU naše sindikalne aktivnosti za povećanje materijalnih prava zaposlenika javnih službi, dodao je.
Upitan kako gleda da tri sindikata traže izjašnjavanje članstva, Rebić je rekao da su rokovi bili čvrsti i nije bilo mogućnosti produljenja te je osam sindikata odlučilo potpisati sporazum.
"Preuzeli smo odgovornost, jer nismo željeli dovesti u pitanje dogovoreno, a njih očito unutarnji akti obvezuju na takvo postupanje", dodao je Rebić.
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