ČAROBNA MJESTA
Ovih 10 europskih gradova zimi izgleda kao iz bajke: Jedan je posebno oduševio
Božićni sajmovi, osvijetljene povijesne jezgre i snježni krajolici samo su neki od razloga zbog kojih su čitatelji britanskog Guardiana izdvojili deset europskih gradova kao idealna odredišta za zimski odmor.
Od belgijskog Antwerpena do poljskog Wrocława, europski gradovi tijekom zime nude različite mogućnosti za kraća putovanja.
Čitatelji Guardiana podijelili su svoja iskustva i preporučili mjesta koja se posebno ističu blagdanskim ugođajem, arhitekturom, gastronomijom i prirodnim ljepotama.
Antwerpen, Belgija
Belgijski Antwerpen u prosincu privlači posjetitelje raskošnom blagdanskom rasvjetom i božićnim sajmovima na povijesnim trgovima. Poseban ugođaj stvaraju osvijetljena gotička i renesansna pročelja.
Među zanimljivostima su klizalište na trgu Groenplaats, božićne pjesme na Handschoenmarktu, secesijska arhitektura četvrti Zurenborg te Muzej Mayer van den Bergh. Grad je poznat i po tradicionalnim kafićima koji pružaju ugodno utočište tijekom hladnih večeri.
Innsbruck, Austrija
Austrijski Innsbruck ističe se položajem među visokim alpskim vrhovima, koji se uzdižu iznad povijesnih građevina i krovova stare gradske jezgre.
Posjetitelji mogu istraživati popločene ulice, obići Alpski zoološki vrt s autohtonim planinskim životinjama ili se žičarom Nordkette popeti na visinu od 2000 metara. Vožnja traje približno 30 minuta, a na vrhu se pružaju mogućnosti za šetnju i skijanje.
Za obilazak grada dostupna je i Innsbruck Card, koja za 79 eura tijekom 48 sati omogućuje besplatan javni prijevoz i brojne popuste.
Bamberg, Njemačka
Njemački Bamberg posebno je privlačan tijekom zime, kada snijeg prekriva srednjovjekovne i barokne krovove njegove povijesne jezgre, koja se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.
Među najpoznatijim znamenitostima su stara gradska vijećnica Altes Rathaus, slikovita četvrt Mala Venecija uz rijeku Regnitz i Bamberška katedrala.
U večernjim satima središnji trg Maximiliansplatz postaje mjesto okupljanja zahvaljujući božićnom sajmu, na kojem se mogu pronaći pečeni bademi, medenjaci i kuhano vino.
Annecy, Francuska
Francuski Annecy, smješten u regiji Haute-Savoie, tijekom zime privlači posjetitelje srednjovjekovnim ulicama, kanalima i pogledom na snijegom prekrivene planinske vrhove.
Posebnu čar gradu daje jezero tirkizne boje, uz koje se mogu kušati tradicionalna savojska jela poput tartiflettea i raclettea.
Posjetitelji mogu biciklirati uz jezero do dvorca Menthon, a oni koji planiraju dulji boravak mogu autobusom stići do obližnjih skijališta.
Tallinn, Estonija
Estonska prijestolnica Tallinn zimi poprima izgled grada s božićne razglednice. Popločene ulice, snježni trgovi, srednjovjekovne zidine i kafići osvijetljeni svijećama stvaraju poseban blagdanski ugođaj.
U staroj gradskoj jezgri nalaze se pekarnice, povijesni tornjevi i podrumi u kojima se poslužuju kuhano vino i lokalni specijaliteti.
Jedna od preporučenih aktivnosti jest šetnja gradskim zidinama iz 15. stoljeća, s kojih se pruža pogled na krovove povijesne jezgre.
Tallinn Card, čija je cijena 63 eura za 48 sati, uključuje ulaz u više od 50 muzeja i besplatan javni prijevoz.
Bergen, Norveška
Norveški Bergen posebno se ističe zimskim krajolicima i pogledom na fjordove. Jedna od najpopularnijih aktivnosti jest vožnja uspinjačom Fløibanen iz središta grada do planine Fløyen. Odatle se pruža pogled na grad, okolne planine i fjordove.
Posebno je zanimljivo posjetiti vidikovac u vrijeme zimskog sumraka, kada se u gradu počinju paliti svjetla.
Nakon toga posjetitelji mogu prošetati povijesnom hanzeatskom četvrti Bryggen, koja se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.
Leiden, Nizozemska
Iako Amsterdam privlači najveći broj posjetitelja, obližnji Leiden, udaljen približno 30 minuta, također nudi brojne zanimljivosti.
Grad je poznat po kanalima, vjetrenjačama, kulturnoj ponudi, restoranima i trgovinama rabljene odjeće i starinskih predmeta.
U Leidenu je mladost proveo slavni slikar Rembrandt, a među zanimljivim mjestima za posjetitelje nalazi se muzej Rijksmuseum Boerhaave.
Zbog hladnih zimskih vjetrova koji pušu uz kanale preporučuje se ponijeti toplu odjeću.
Berlin, Njemačka
Berlin tijekom zime može biti hladan, kišovit i siv, ali posjetiteljima nudi bogatu kulturnu ponudu.
Muzeji, božićni sajmovi, kafići i slastičarnice pružaju brojne mogućnosti za provođenje vremena u gradu.
Kratkom vožnjom vlakom moguće je stići i do jezera u okolici Berlina, gdje se može uživati u zimskim šetnjama, nakon kojih slijedi povratak u grad na tradicionalne kobasice i pivo.
Prag, Češka
Češka prijestolnica Prag tijekom zime posebno se ističe božićnim sajmovima, povijesnim ulicama i osvijetljenim znamenitostima.
Na Starogradskom trgu okupljaju se posjetitelji oko velikog božićnog drvca, dok se na štandovima nude pečeni kesteni, medenjaci i drugi blagdanski specijaliteti.
U kasnijem dijelu zime održava se i karneval Letná Masopust, uz povorke, kazališne predstave i tradicionalnu hranu.
Među znamenitostima koje vrijedi obići nalaze se Zlatna uličica, Praški dvorac i Karlov most.
Wrocław, Poljska
Poljski Wrocław izdvojen je kao pobjednički prijedlog među preporukama čitatelja Guardiana.
Grad se posebno preporučuje putnicima koji žele istražiti manje razvikana europska odredišta.
Njegov glavni trg privlači pozornost zgradama pastelnih boja i blagdanskom rasvjetom, dok se na Katedralnom otoku može promatrati tradicionalno paljenje plinskih uličnih svjetiljki u sumrak.
Među preporukama je i boravak u obnovljenom secesijskom hotelu Monopol, koji je poslužio kao lokacija za snimanje poljskog filma "Pepeo i dijamant" redatelja Andrzeja Wajde iz 1958. godine.
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