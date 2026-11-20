panel HGK
Hrvatska ima 12 hotela s prestižnim MICHELIN priznanjem: Jedan se posebno ističe
Hrvatska ima dvanaest hotela s prestižnim priznanjem MICHELIN Ključevi. MICHELIN je godinama sinonim za kvalitetu u gastronomiji, a od 2024. i za smještajne objekte.
Hrvatska gospodarska komora na Danima hrvatskog turizma okupila je predstavnike hrvatskih hotela s MICHELIN Ključ priznanjem u razgovoru o tome što se krije iza vrhunskih iskustava, kako se stvaraju priče koje gosti pamte i što je potrebno da Hrvatska bude prepoznata kao destinacija u kojoj se ne nudi samo smještaj, nego doživljaj vrijedan putovanja.
"MICHELIN ključevi samo su jedna od potvrda da Hrvatska ima hotele koji stvaraju iskustva ravnopravna onima najboljima na međunarodnoj sceni. Međutim, kvaliteta sama po sebi nije dovoljna. Važno je da se ona prepozna, da njezina priča dođe do pravih gostiju i da dobije vidljivost na tržištima na kojima gradimo premium poziciju Hrvatske. Sektor za turizam HGK pronosi taj glas, posebno kroz platformu Stories Croatia. Kroz nju okupljamo kvalitetne hrvatske turističke proizvode i iskustva te ih zajednički promoviramo na domaćem i međunarodnom tržištu, kroz sajmove, poslovne susrete, povezivanje s partnerima i druge promotivne aktivnosti", poručila je Andreja Vukojević, potpredsjednica HGK.
MICHELIN ključ u središte vrednovanja stavlja ukupno iskustvo gosta koje uključuje osobnost objekta, kvalitetu usluge, autentičnost i odnos prema destinaciji.
"Globalna selekcija za 2026. obuhvaća 2.832 smještajna objekta s MICHELIN ključem, a gotovo polovina njih nalazi se u Europi. Hrvatska je broj nagrađenih objekata povećala s deset na dvanaest, a Villa Nai 3.3 na Dugom otoku drugu godinu zaredom ima najviše priznanje, tri MICHELIN ključa", pojasnila je direktorica Tourism and Hospitality Laba, Katarina Miličević.
Jedan ključ označava Vrlo poseban boravak, dva znače Izniman boravak, dok tri MICHELIN ključa dobiju objekti koji pružaju Izvanredan boravak posjetiteljima.
"U Parizu je 2025. održana ceremonija dodjele 3 ključa. Na svim događanjima koja su se odvijala dva dana, a bila su vezana uz dodjelu 3 ključa, najčešće izgovorena riječ bila je „autentičnost“. U našem slučaju autentičnost objedinjuje iskrenost i istinitost. Sezonu 2026. obilježili su gosti koji su prvi put u Hrvatskoj, a došli su zbog Ville Nai 3.3. Takvi gosti čine nešto više od 20 posto noćenja", pojasnio je Goran Morović, suvlasnik Ville Nai 3.3, jedinog objekta u Hrvatskoj s tri MICHELIN ključa.
Dokaz je to da ovakva priznanja privlače goste koji su spremni za premium iskustva, autentičnost i individualiziran pristup gostu ne gledati na cijenu. Isto iskustvo ima i Villa Dubrovnik, nositeljica dva MICHELIN ključa.
"Prepoznatljiv identitet ključan je za izdvajanje na međunarodnom tržištu luksuznog turizma. Gosti traže doživljaj koji je autentičan i povezan s mjestom u kojem borave. U Villi Dubrovnik taj identitet gradimo kroz dubrovačku baštinu, arhitekturu, gastronomiju i osoban pristup gostu. Upravo ta dosljednost daje hotelu karakter, stvara emocionalnu povezanost i razlog zbog kojeg nas gosti biraju i vraćaju nam se", naglasila je Mirna Lončar Stražičić, generalna direktorica i članica Uprave Ville Dubrovnik.
Autentičnost kao kriterij kvalitete ponude vrednuje i platforma HGK, Stories Croatia koja okuplja ponuditelje premium iskustava u hotelijerstvu, kampingu, nautici, vilama, agencijama i iskustvima. Članice platforme su i hoteli s MICHELIN ključ priznanjem čiji su predstavnici na panelu pojasnili što čini premium hotelsko iskustvo.
"U premium hotelijerstvu sve počinje i završava s ljudima i energijom koju nose. Gost može cijeniti ljepotu prostora i vrhunsku uslugu, ali pamti kako se kod nas osjećao. Zato vjerujem da istinska gostoljubivost dolazi od zaposlenika koji imaju znanje, podršku i zadovoljstvo u onome što rade. Kada se ljudi osjećaju cijenjeno, tu toplinu prirodno prenose i na gosta", pojasnila je Nina Faber, članica uprave i COO hotela San Canzian Hotel & Residences.
Panelisti su također obrazložili što nekim hrvatskim hotelima danas još nedostaje da bi bili konkurentniji na zahtjevnom tržištu luksuznih putovanja.
"Iz iskustva rada s međunarodnim gostima i vođenja hotela visoke kategorije, rekla bih da nam najviše nedostaje kontinuitet vrhunske usluge. Tu dosljednost mogu osigurati uigrani timovi koji znaju prepoznati što gostu treba. Jednako je važno da hotel bude dio života lokalne zajednice, mjesto u koje stanovnici dolaze na ručak, druženje ili događanja. Tako i gost u hotelu može osjetiti život mjesta u kojem boravi", rekla je Matea Jerić Ćurković, predsjednica Uprave hotelske grupacije President, te osnivačica i direktorica Perfecta Travel DMC-a.
Poruka panela o izvrsnosti u hotelijerstvu s predvodnicima u sektoru je da je Hrvatska puno više od lijepog mora i sunca. Imamo hotele, ljude, priče i iskustva zbog kojih vrijedi doputovati i kojima možemo privući goste koji traže nešto posebno.
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