"MICHELIN ključevi samo su jedna od potvrda da Hrvatska ima hotele koji stvaraju iskustva ravnopravna onima najboljima na međunarodnoj sceni. Međutim, kvaliteta sama po sebi nije dovoljna. Važno je da se ona prepozna, da njezina priča dođe do pravih gostiju i da dobije vidljivost na tržištima na kojima gradimo premium poziciju Hrvatske. Sektor za turizam HGK pronosi taj glas, posebno kroz platformu Stories Croatia. Kroz nju okupljamo kvalitetne hrvatske turističke proizvode i iskustva te ih zajednički promoviramo na domaćem i međunarodnom tržištu, kroz sajmove, poslovne susrete, povezivanje s partnerima i druge promotivne aktivnosti", poručila je Andreja Vukojević, potpredsjednica HGK.