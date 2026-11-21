"LOŠ PRIMJER"
Pravobraniteljica za djecu zabrinuta govorom mržnje prema učenicima nakon prosvjeda
Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je zabrinutost zbog govora mržnje i uvredljivih komentara upućenih učenicima nakon jučerašnjeg Štrajka mladih, upozorivši da odrasli svojim ponašanjem na društvenim mrežama često daju loš primjer djeci i mladima.
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"Duboko nas zabrinjavaju ovakve reakcije koje su se očitovale kroz vrijeđanje, omalovažavanje, ponižavanje i zastrašivanje djece, umjesto kroz poštovanje, razumijevanje i uvažavanje njihovih prava", ističe u priopćenju Ured pravobraniteljice.
"Govorimo o porastu online nasilja među djecom i mladima, a upravo odrasli, ti koji predstavljaju loš primjer djeci. Ovo je moglo biti ili će sutra biti vaše dijete, vaš unuk ili susjed", dodaje.
Društvene mreže, navode, često postaju poligon za neprimjerenu komunikaciju, rasprave i komentare, što pokazuje da kao društvo moramo više raditi na toleranciji, uvažavanju, prihvaćanju i razvoju digitalne kulture i pismenosti.
Neprimjereni komentari i govor mržnje pokazuju da odrasli nisu dovoljno svjesni utjecaja društvenih mreža na djecu i mlade te načina na koji takav narativ stvara negativnu sliku i doživljaj, upozoravaju.
Odgovornost odraslih je zaustaviti nasilje na društvenim mrežama i pokazati, vlastitim primjerom, da različite stavove mogu izražavati na pristojan način bez omalovažavanja. "Odgovornost je odraslih pokazati djeci da se mišljenja mogu razlikovati, a da međusobno poštovanje pritom ne mora nestati", poručuju iz Ureda.
Pozvali su na žurno uklanjanje neprimjerenih sadržaja i komentara s društvenih mreža te apelirali na medijske djelatnike da s posebnom pažnjom pristupaju komentarima ispod članaka čiji se sadržaj odnosi na djecu.
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