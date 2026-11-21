"Danas je ovdje mlada Hrvatska, Forum mladih, Hrvatska kojoj smeta da je prosječna cijena stana u Hrvatskoj oko tri tisuće eura, Hrvatska kojoj smeta da obitelj, primjerice, u Splitu mora raditi 19 godina, i da ne jede i ne pije, i tek onda može kupiti stan. Ovdje je mlada Hrvatska kojoj smeta da još uvijek prevladavaju ugovori na određeno i da nema sigurnost ni ekonomsku ni stambenu, ali mlada Hrvatska koja nudi rješenja kako bi hrvatski razvojni model bio sasvim drugačiji i uspješniji, što predstavljamo zadnjih mjeseci", izjavio je Hajdaš Dončić prije konvencije.