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Hajdaš Dončić: Priuštivo stanovanje zapravo ne znači ništa. To ćemo promijeniti kad dođemo na vlast
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, uoči izborne konvencije Foruma mladih SDP-a, je upozorio kako mladi u Hrvatskoj nemaju ni ekonomsku ni stambenu sigurnost te naveo da obitelj, primjerice, u Splitu, da ništa ne jede i ne pije, mora raditi 19 godina kako bi mogla kupiti stan.
"Danas je ovdje mlada Hrvatska, Forum mladih, Hrvatska kojoj smeta da je prosječna cijena stana u Hrvatskoj oko tri tisuće eura, Hrvatska kojoj smeta da obitelj, primjerice, u Splitu mora raditi 19 godina, i da ne jede i ne pije, i tek onda može kupiti stan. Ovdje je mlada Hrvatska kojoj smeta da još uvijek prevladavaju ugovori na određeno i da nema sigurnost ni ekonomsku ni stambenu, ali mlada Hrvatska koja nudi rješenja kako bi hrvatski razvojni model bio sasvim drugačiji i uspješniji, što predstavljamo zadnjih mjeseci", izjavio je Hajdaš Dončić prije konvencije.
Naglasio je kako su već predstavili politiku gospodarenja otpadom te najavio kako u subotu u Splitu predstavljaju politiku stanovanja, koja je sasvim suprotna od politike ove Vlade koja, kaže, deset godina ništa nije radila i koja je dopustila da špekulanti i građevinska mafija zarađuju ekstraprofite koji odlaze iz Hrvatske, a da su cijene kvadrata i najma nikada veće u hrvatskoj povijesti.
Poručio je kako su tome rekli dosta jer nude drugačiji program koji se tiče i cijene najma i gradnje 20-ak tisuća stanova isključivo za najam, koji će biti javni i dostupni ljudima, s niskom najamninom.
"Priuštivo stanovanje, riječ koja je ušla u naš prostor, zapravo ne znači ništa jer ljude zanima kolika je cijena kvadrata i nizak najam. To ćemo u našim politikama, kada nam građani daju priliku da upravljamo Hrvatskom, promijeniti jer je to stvar političkog odabira i političke volje", najavio je Hajdaš Dončić.
Poručio je da su stan, hrana, slobodno vrijeme, dostupnost zdravstvenog i obrazovnog sustava problemi svih mladih u Hrvatskoj.
Ne mogu, upozorio je, privatnici ni u jednoj državi koja je normalna kreirati ni zdravstvenu ni obrazovnu politiku jer je 'to stvar države'.
"To je naš odlučujući i ključan zaokret prema nečemu što je javno, a između obrazovanja i zdravstva nema veće vrijednosti u jednom društvu i ono mora ostati javno. Za nas čovjek nije roba i nije sve bruto i neto, nešto je ljudsko dostojanstvo", istaknuo je Hajdaš Dončić.
"Dodatak za prehranu trebalo ispregovarati puno ranije"
Upitan hoće li netko iz SDP-a danas sudjelovati u komemorativnom okupljanju u spomen na Kristiana Josipa Periša na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, Hajdaš Dončić najavio je kako će predsjednica SDP-ova Savjeta za zdravstvo Sara Medved idući tjedan predstaviti dio stranačke zdravstvene politike vezanu uz psihijatrijsku skrb.
Osvrnuo se i na sporazum Vlade i sindikata, kazavši da u Hrvatskoj još uvijek postoji model po kojemu sindikati pregovaraju s Vladom, a, nažalost, vladama to uvijek koristi i kao dio predizbornog mehanizma pa će ili popuštati ili nešto dati.
Smatra da taj sustav također treba promijeniti i da se treba sektorski pregovarati što je bolje i za Vladu i za radnike.
"SDP-ova doktrina prema radnicima je drugačija i zalažemo se za njihovu veću participaciju u nadzornim odborima tvrtki, što je ključno", poručio je.
Hajdaš Dončić također je mišljenja kako je dodatak za prehranu trebalo ispregovarati puno ranije jer je u Hrvatskoj inflacija skoro najveća u eurozoni te je u listopadu iznosila 4,9 posto, a najveći generatori i najveći cjenovni skok je bila hrana.
"Nejasno mi je kako su isti prehrambeni artikli ili cijena usluga u restoranima u Njemačkoj ili Austriji jeftiniji nego u Hrvatskoj", naglasio je predsjednik SDP-a.
"Nove generacije se sve teže osamostaljuju"
Prije izborne konvencije novinarima se obratio i dosadašnji predsjednika Foruma mladih SDP-a Lovro Lukavečki koji je među problemima koji muče mlade naveo nesigurno i slabo plaćeno radno mjesto, stanovanje, koje je među najvećim problemima i u Europi, ali i mentalno zdravlje, o čemu se, kaže, malo priča.
"Nove generacije se školuju i žele raditi i doprinositi, ali se u Hrvatskoj sve teže osamostaljuju i sve teže mogu planirati budućnost", upozorio je.
Dodao je da se zbog toga mladi u Europi dižu, traže promjene, a istaknuo je i kako mu je drago da se ta svijest budi i u Hrvatskoj jer mladi postaju svjesni da se moraju organizirati kako bi donijeli promjene.
Lukavečki je pri tome najavio kako će Forum mladih SDP-a podržavati i predvoditi inicijative koje će donijeti konkretne promjene.
Kandidat za novog predsjednika Foruma mladih SDP-a Kristian Tončić kazao je kako će na Konvenciji predstaviti program "Rad za život, a ne život za rad" u kojemu su stranačke politike vezane uz rad, siguran posao i rješavanje stambenog pitanja, s ciljem da rad omogući dostojanstven život, sigurnost i slobodno vrijeme, a ne da je sveden na borbu za preživljavanje.
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