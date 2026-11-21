raste osnovica
Izbjegnut štrajk: Vlada i sindikati postigli dogovor
Vlada Republike Hrvatske i osam sindikata javnih službi postigli su sporazum o povećanju osnovice za obračun plaća te unapređenju materijalnih prava zaposlenih u javnim službama, čime je uspješno okončan postupak mirenja i potvrđena važnost kontinuiranog socijalnog dijaloga između Vlade i sindikata.
Postignutim dogovorom osnovica za obračun plaća povećat će se za 3 posto od 1. siječnja 2027. godine, a dodatnih 1 posto od 1. kolovoza 2027. godine, što predstavlja ukupno povećanje od 4 posto tijekom 2027. godine, priopćili su iz Vlade.
Uz povećanje osnovice, dogovoreno je i sufinanciranje prehrane zaposlenih u javnim službama u iznosu od 30 eura mjesečno, počevši od 1. travnja 2027. godine, dok će se od 1. listopada 2027. godine taj iznos povećati za dodatnih 20 eura, odnosno na ukupno 50 eura.
Rezultat intenzivnih pregovora
Postignuti dogovor rezultat je intenzivnih pregovora i spremnosti na dijalog i kompromis, uz uvažavanje potreba zaposlenih u javnim službama, ali i odgovornog upravljanja proračunskim sredstvima.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ističe kako je unapređenje materijalnog položaja zaposlenih, koji svojim svakodnevnim radom osiguravaju dostupnost i kvalitetu javnih usluga građanima, jedan od važnih prioriteta Vlade Republike Hrvatske.
Posebno je važno što je kroz socijalni dijalog dogovoreno i sufinanciranje prehrane, čime se dodatno unapređuje materijalni položaj zaposlenih u javnim službama.
Vlada Republike Hrvatske nastavit će razvijati partnerski odnos sa sindikatima te kroz otvoren i konstruktivan dijalog tražiti održiva rješenja koja doprinose zaštiti prava zaposlenih, jačanju javnih službi i očuvanju stabilnosti javnih financija, navode.
Oglasili se sindikati
"Postupak mirenja sindikata javnih službi i Vlade RH danas je uspješno okončan potpisivanjem sporazuma kojim je postignut dogovor o visini osnovice za izračun plaća u 2027. godini te je napokon ugovorena i naknada za troškove prehrane.
Nakon višekratnih korekcija ponuda Vlade RH i zahtjeva sindikata javnih službi, Vlada RH prihvatila je zahtjev sindikata da 2028. godina nije predmet pregovora i mirenja, kao i usuglašeni zajednički zahtjev 11 sindikata javnih službi o povećanju osnovice za izračun plaće u javnim službama u 2027. godini.
Tijekom jučerašnjeg dana sindikati javnih službi konzultirali su svoja tijela vezano za postignuti dogovor u postupku mirenja te je 8 sindikata javnih službi donijelo odluku o prihvaćanju istog, čime je ostvaren uvjet za potpisivanje sporazuma o okončanju mirenja sukladno Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima i Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.
Temeljem postignutog dogovora i potpisanog sporazuma, izradit će se Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, a koji će sadržavati:
- 3% povećanja osnovice za izračun plaće počevši od 1. siječnja 2027.
- 1% povećanja osnovice za izračun plaće počevši od 1. kolovoza 2027.
- ugovaranje prava na naknadu za sufinanciranje troškova prehrane počevši od 1. travnja 2027
- isplatu naknade za sufinanciranje troškova prehrane u iznosu od 30 eura počevši od 1. travnja 2027.
- povećanje naknade za sufinanciranje troškova prehrane na iznos od 50 eura počevši od 1. listopada 2027.
Stav svih 11 sindikata javnih službi je da se radi o prihvatljivom kompromisu, uvažavajući činjenicu da je s 3% povećanja osnovice za izračun plaća od 1. siječnja 2027. pokrivena planirana inflacija od 2.7% u 2027. godini te da se nakon dvije godine neuspješnih pregovora uspjelo izboriti i ugovaranje naknade za troškove prehrane.
Sindikati javnih službi u postupak mirenja ušli su sa dva bitna cilja: da osnovica za izračun plaće od 1. siječnja 2027. raste 3% kako niti jedan zaposlenik u javnim službama ne bi bio ispod razine minimalne plaće te da se kombinacijom rasta osnovice za izračun plaće i naknade za troškove prehrane dođe do međugodišnjeg povećanja primanja zaposlenika s prosječnom plaćom u javnim službama za više od 6,5%, budući da je sama Vlada RH u Nacrtu proračunskoga plana za 2027. godinu predvidjela rast prosječne plaće u RH za 6,5%.
Sindikati potpisnici ovog priopćenja potpisivanjem sporazuma s Vladom RH preuzeli su odgovornost i otklonili mogućnost da Vlada i treću godinu zaredom svojom jednostranom odlukom odredi iznos visine osnovice za izračun plaća u javnim službama bez ugovaranja prava na naknadu troškova prehrane.
Zahvaljujući 8 sindikata javnih službi svi zaposlenici u javnim službama od 2027. godine imat će osiguranu naknadu za troškove prehrane, a među njima i članovi 3 sindikata koji nisu potpisali sporazum!", naveli su.
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