Sindikati javnih službi u postupak mirenja ušli su sa dva bitna cilja: da osnovica za izračun plaće od 1. siječnja 2027. raste 3% kako niti jedan zaposlenik u javnim službama ne bi bio ispod razine minimalne plaće te da se kombinacijom rasta osnovice za izračun plaće i naknade za troškove prehrane dođe do međugodišnjeg povećanja primanja zaposlenika s prosječnom plaćom u javnim službama za više od 6,5%, budući da je sama Vlada RH u Nacrtu proračunskoga plana za 2027. godinu predvidjela rast prosječne plaće u RH za 6,5%.