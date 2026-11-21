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VIDEO / Električni automobil pokušao se parkirati 868 puta tijekom iste noći
Električni automobil tijekom jedne noći se čak 868 puta pokušao parkirati. Oko tri sata ujutro zaštitar je primijetio automobil koji se neprestano kretao naprijed-natrag po praznoj garaži
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Neobičan događaj zbio se u Kini, gdje je zaštitar usred noći začuo čudne zvukove koji su dopirali iz garaže. Srebrni električni automobil s funkcijom automatskog parkiranja neprestano se kretao između parkirnih mjesta. Problem je bio u tome što se nikako nije uspijevao parkirati.
Bilo je oko tri sata ujutro kada je zaštitar odlučio provjeriti što se događa. Pratio je zvuk kroz inače potpuno tihu garažu. Kada je stigao do automobila, jedva je mogao povjerovati svojim očima. Na vozačevu sjedalu nije bilo nikoga, piše Bild, a prenosi HAK Revija.Neprestano je vozio naprijed, zatim unatrag, pokušavajući pronaći odgovarajući položaj unutar parkirnog mjesta.
No svaki bi put prekinuo postupak parkiranja i krenuo ispočetka. Zaštitar nije mogao zaustaviti automobil. Samo je stajao i promatrao kako se električno vozilo nastavlja kretati naprijed-natrag. Kontrolu nad automobilom preuzeo je sustav za automatsko parkiranje, koji bi u normalnim okolnostima trebao omogućiti parkiranje bez potrebe da vozač sam upravlja vozilom. Automobil se zaustavio tek nakon velikog broja pokušaja.
No koliko je puta zapravo pokušao parkirati? Odgovor je stigao tek sljedećeg jutra, kada je vlasnik automobila provjerio što se tijekom noći doista događalo. Pregledom podataka iz automobilskog sustava otkriveno je objašnjenje neobičnog prizora: sustav za automatsko parkiranje tijekom noći aktivirao se nevjerojatnih 868 puta.
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