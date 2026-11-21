No svaki bi put prekinuo postupak parkiranja i krenuo ispočetka. Zaštitar nije mogao zaustaviti automobil. Samo je stajao i promatrao kako se električno vozilo nastavlja kretati naprijed-natrag. Kontrolu nad automobilom preuzeo je sustav za automatsko parkiranje, koji bi u normalnim okolnostima trebao omogućiti parkiranje bez potrebe da vozač sam upravlja vozilom. Automobil se zaustavio tek nakon velikog broja pokušaja.