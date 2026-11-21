PROMICATELJ TEHNIČKE KULTURE
Preminuo istaknuti filmski pedagog Miroslav Klarić
U 69. godini preminuo je Miroslav Klarić, istaknuti filmski pedagog, dugogodišnji promicatelj tehničke kulture u Hrvatskoj te predsjednik Foto kino video kluba Zaprešić, izvijestio je Hrvatski filmski savez.
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Klarić je desetljećima radio na poticanju kreativnosti i interesa mladih za tehničku kulturu, robotiku, informatiku, a osobito filmsko stvaralaštvo, čime je pridonio afirmaciji Zaprešića na nacionalnoj i međunarodnoj filmskoj sceni.
"Odlaskom Miroslava Klarića filmska i tehnička zajednica izgubila je predanog pedagoga, entuzijasta i dugogodišnjeg promicatelja stvaralaštva djece i mladih", navode iz Saveza.
Klarić je 1984. preuzeo vođenje Centra tehničke kulture gdje je u narednim desetljećima svojim radom značajno pridonio razvoju tehničke kulture, osobito filmskog stvaralaštva djece i mladih pa je tako 1994. pokrenuo filmsku sekciju.
S grupom entuzijasta je 1995. godine osnovao Foto kino video klub Zaprešić.
Bio je i jedan od osnivača Zaprešićke zajednice tehničke kulture te Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, u kojima je obnašao dužnosti člana Izvršnog odbora i dopredsjednika.
Za svoj dugogodišnji rad i doprinos primio je nagrade, plakete i priznanja Grada Zaprešića, Hrvatskog filmskog saveza, Hrvatske zajednice tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, koja mu je 2024. godine dodijelila nagradu za životno djelo.
Posljednji ispraćaj Miroslava Klarića održat će se u ponedjeljak, 23. studenoga, u 13 sati na Starom groblju Brdovec, u Javorju.
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