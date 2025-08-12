Požar progutao farmu peradi: Stradalo 18 tisuća koka nesilica

"Na teren je izašlo 13 vozila i 30 vatrogasaca iz JVP-a Biograd na Moru te DVD-ova Biograd na Moru, Drage, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov te Polača. Iako su vatrogasci došli u roku od samo par minuta, cijeli peradarnik bio je zahvaćen požarom. Prema riječima osoba odgovornih unutar tvrtke, u peradarniku se u trenutku požara nalazilo preko 18 tisuća komada peradi koje su sve stradale. Požar je u potpunosti lokaliziran u 10.15 sati", istaknuo je Rudić.