Nije im bilo spasa
Požar progutao farmu peradi: Stradalo 18 tisuća koka nesilica
U utorak ujutro vatrogasni Operativno-komunikacijski centar dobio je dojavu o požaru u peradarniku u Jankolovici pokraj Biograda na Moru.
Županijski vatrogasni zapovjednik, Matej Rudić, kazao nam je kako su vatrogasci u kratkom roku stigli na požarište, no peradi nije bilo spasa, javlja zadarski.hr.
"Na teren je izašlo 13 vozila i 30 vatrogasaca iz JVP-a Biograd na Moru te DVD-ova Biograd na Moru, Drage, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov te Polača. Iako su vatrogasci došli u roku od samo par minuta, cijeli peradarnik bio je zahvaćen požarom. Prema riječima osoba odgovornih unutar tvrtke, u peradarniku se u trenutku požara nalazilo preko 18 tisuća komada peradi koje su sve stradale. Požar je u potpunosti lokaliziran u 10.15 sati", istaknuo je Rudić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
