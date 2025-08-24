Oglas

ZBOG OPUŠKA

Požar stana u Susedgradu, tri osobe prevezene u KB Sveti Duh

author
Hina
|
24. kol. 2025. 12:13
Unsplash vatrogasci ugasili požar
Unsplash/Ilustracija

U stanu u Susedgradu noćas je izbio požar, ugasili su ga vatrogasci, a tri osobe prevezene su u Kliničku bolnicu Sveti Duh zbog udisanja dima, priopćila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Vatra je planuo oko 23:50 sati u sobi stana u I. Poljskom putu, u Susedgradu, u vlasništvu 80-godišnjaka, a, kako navodi policija, najvjerojatnije zbog opuška cigarete.

Požar su ugasili vatrogasci, a liječnička pomoć zbog udisanja dima pružena je 80-godišnjaku, 73-godišnjakinji i 68-godišnjakinji u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Očevid slijedi, dodaju iz PU zagrebačke.

