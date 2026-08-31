Trešnjevku prekrio gusti dim. Evo što je gorjelo

Požar u Zagrebu
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Zagrebački vatrogasci u ponedjeljak poslijepodne intervenirali su zbog požara napuštene barake u Ulici Josipa Hanuša.
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Požar je izbio na napuštenom objektu površine oko 25 četvornih metara, a vatrogasci su odmah krenuli s gašenjem, rekao je za N1 šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.
Požar je ugašen, nakon čega su nastavili s raskapanjem i dogašivanjem objekta.
Zbog intervencije su postavljeni i cjevni mostići kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje prometa, budući da se hidranti nalaze s druge strane ulice, rekli su nam vatrogasci.
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