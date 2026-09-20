uvjerljivo pobijedila
Neslužbeni rezultati: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške
Sabina Vlaović iz nezavisne liste „Nova Gradiška ide dalje“ nova je gradonačelnica Nove Gradiške, prema privremenim i neslužbenim rezultatima drugog kruga izbora.
Oglas
Od ukupno 11.235 upisanih birača, na izbore je izašlo 4969 građana, odnosno 56,01 posto. Vlaović je osvojila 2783 glasa, odnosno 56,01 posto, dok je kandidat HDZ-a Bruno Bušić dobio 2080 glasova, odnosno 41,86 posto.
U prvom krugu Vlaović je osvojila 1654 glasa, odnosno 38,09 posto, a Bušić 1608 glasova, odnosno 37,03 posto.
Bilo je to četvrti puta u 15 mjeseci da su građani Nove Gradiške izašli na birališta.
Nakon objave rezultata Vlaović je zahvalila građanima na ukazanom povjerenju, istaknuvši kako je očekivala pobjedu, ali ne i razliku veću od 700 glasova.
Kazala je da su birači prepoznali mirniju i afirmativnu kampanju njezina tima.
Kao glavne prioritete izdvojila je rješavanje komunalnih problema, poboljšanje infrastrukture i ravnomjeran razvoj svih dijelova grada. Posebno je istaknula uređenje brojnih ulica bez asfalta i potrebne infrastrukture, poručivši da ulaganja ne trebaju biti usmjerena samo na gradsko središte.
Vlaović je zahvalila svom izbornom timu i svim biračima koji su joj dali podršku te pozvala na smirivanje političkih tenzija i zajednički rad za dobrobit grada.
„Nova Gradiška ide dalje, kako smo i rekli na početku naše kampanje“, rekla je Vlaović čija nezavisna lista okuplja dio bivših suradnika i političkih sljedbenika bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića.
Bruno Bušić čestitao je Vlaović na pobjedi, a svoj rezultat ocijenio kao dobar.
Zahvalio je građanima, obitelji, izbornom timu i stranci, posebno predsjedniku Vlade i HDZ-a Andreju Plenkoviću, koji mu je, kako je rekao, dao povjerenje da s 29 godina bude kandidat.
Bušić je potvrdio da ostaje aktivan u politici te najavio nastavak rada među građanima.
Istaknuo je teme poput smanjenja cijena vrtića, povratka stalnog pedijatra u Novu Gradišku i povećanja naknada za novorođenčad. Naglasio je i da je izborni rezultat dio demokratskog procesa.
Prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika održali su se nakon što je bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić podnio ostavku i povukao se iz politike.
Na redovnim lokalni izborima 2025. Nezavisna lista Vinka Grgića pobijedila je u prvom krugu.
Nakon njegova uhićenja, vlast je nastavila obnašati njegova zamjenica Sabina Vlaović do prijevremenih izbora u mjesecu svibnju ove godine.
Tada su pobjedu u drugom krugu odnijeli ponovno Vinko Grgić i Sabina Vlaović. Grgić je 12. lipnja podnio ostavku na dužnost kao uhićenik USKOK-a i objavio da se trajno povlači iz politike.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas