višednevni posjet
Plenković u New Yorku, u utorak govori na Općoj skupštini UN-a
Predsjednik vlade Andrej Plenković započeo je u nedjelju višednevni posjet New Yorku, gdje će idućeg tjedna govoriti na Općoj skupštini UN-a, na njezinim marginama sudjelovati na nekoliko međunarodnih foruma i sastanka te razgovarati glavnim tajnikom svjetske organizacije Antóniom Guterresom, priopćila je vlada.
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Plenković će na zasjednju Opće skupštine govoriti u utorak predvečer po srednjoeuropskom vremenu, a s Guteresom će razgovarati u petak.
U ponedjeljak će sudjelovati na svečanom uručenju domovnice i putovnice Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku u 2025. i na samitu P4M, partnera za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet.
U srijedu ga očekuju šesti samit Krimske platforme i samit Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana pod domaćinstvom predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i kanadskog premijera Marka Carneyja.
Premijer će govoriti i na okruglom stolu na temu „Adresiranje nasilja nad ženama i djevojčicama posredstvom tehnologije: od politika do kolektivnog djelovanja“ kojem je Hrvatska organizator zajedno s UN Woman.
U četvrtak će otvoriti gospodarski forum Hrvatska – Sjedinjene Američke Države i biti na radnom sastanku foruma Europa - Zaljev.
Najavljeni su i Plenkovićevi bilateralni sureti s, među ostalima, premijerima Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskim predsjednikom, čelnikom Applea Timom Cookom i predsjednikom Svjetskog židovskog kongresa Ronaldom Lauderom.
Sastat će se i hrvatskom zajednicom u New Yorku.
Na marginama Opće skupštine je i hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman koji, među ostalim, ima zakazano sudjelovanje na radnom sastanku država članica Američko-jadranske povelje (A5) i na drugom ministarskom sastanku MED9++ posvećenom Hormuškom tjesnacu.
Bit će i na ministarskom sastanku Komisije UN-a za izgradnju mira (PBC) i na kvadrilateralnom sastanku s kolegama iz Bugarske, Grčke i Rumunjske.
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