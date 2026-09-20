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višednevni posjet

Plenković u New Yorku, u utorak govori na Općoj skupštini UN-a

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Hina
|
20. ruj. 2026. 22:22
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17.09.2026., Zagreb - Izjave nakon 204. sjednice Vlade u NSK. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

Predsjednik vlade Andrej Plenković započeo je u nedjelju višednevni posjet New Yorku, gdje će idućeg tjedna govoriti na Općoj skupštini UN-a, na njezinim marginama sudjelovati na nekoliko međunarodnih foruma i sastanka te razgovarati glavnim tajnikom svjetske organizacije Antóniom Guterresom, priopćila je vlada.

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Plenković će na zasjednju Opće skupštine govoriti u utorak predvečer po srednjoeuropskom vremenu, a s Guteresom će razgovarati u petak. 

U ponedjeljak će sudjelovati na svečanom uručenju domovnice i putovnice Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku u 2025. i na samitu P4M, partnera za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet. 

U srijedu ga očekuju šesti samit Krimske platforme i samit Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana pod domaćinstvom predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i kanadskog premijera Marka Carneyja

Premijer će govoriti i na okruglom stolu na temu „Adresiranje nasilja nad ženama i djevojčicama posredstvom tehnologije: od politika do kolektivnog djelovanja“ kojem je Hrvatska organizator zajedno s UN Woman.

U četvrtak će otvoriti gospodarski forum Hrvatska – Sjedinjene Američke Države i biti na radnom sastanku foruma Europa - Zaljev. 

Najavljeni su i Plenkovićevi bilateralni sureti s, među ostalima, premijerima Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskim predsjednikom, čelnikom Applea Timom Cookom i predsjednikom Svjetskog židovskog kongresa Ronaldom Lauderom

Sastat će se i hrvatskom zajednicom u New Yorku. 

Na marginama Opće skupštine je i hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman koji, među ostalim, ima zakazano sudjelovanje na radnom sastanku država članica Američko-jadranske povelje (A5) i na drugom ministarskom sastanku MED9++ posvećenom Hormuškom tjesnacu.

Bit će i na ministarskom sastanku Komisije UN-a za izgradnju mira (PBC) i na kvadrilateralnom sastanku s kolegama iz Bugarske, Grčke i Rumunjske. 

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Teme
andrej plenković new york opća skupština un-a

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