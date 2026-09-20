SAD i Kina za pregovaračkim stolom: Ovo su ključne teme uoči susreta Trumpa i Xija

"Mislim da će biti pokazani određeni konkretni rezultati zbog toga što se bliži predsjednički samit, no ne mislim da smo na rubu nekog velikog dogovora", rekla je Anna Ashton, analitičarka za trgovinu s Kinom i osnivačica obavještajne agencije Ashton. "Mislim da je status quo načelno ono što obje strane očekuju", dodala je.