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Parlamentarni izbori

Objavljeni prvi rezultati izbora u Rusiji: Putinova stranka na putu do uvjerljive pobjede

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Hina
|
20. ruj. 2026. 21:40
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A screen displays preliminary results of Russia's parliamentary election during a briefing at the headquarters of the Central Election Commission in Moscow, Russia, September 20, 2026. REUTERS/Shamil Zhumatov
REUTERS/Shamil Zhumatov

Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima s 57,5 posto potpore birača, objavilo je Središnje izborno povjerenstvo u nedjelju nakon gotovo 14 posto prebrojenih glasova.

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Predsjednik Vladimir ⁠Putin okarakterizirao je izbore kao test potpore ratu u Ukrajini, dok kritičari kažu da ruski strogo kontrolirani politički sustav ne tolerira neslaganje, objavio je Reuters. 

Kremlj tvrdi da su nacionalno jedinstvo i određena cenzura potrebni tijekom onoga što naziva specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini.

Dpa navodi da je Komunistička partija osvojila 14,2 posto glasova prema izlaznim anketama, a slijede je ultranacionalistički LDPR s 10,7 posto i relativno nova stranka Novi ljudi s 9,7 posto. Stranka Pravedna Rusija osvojila je 6,6 posto, čime su sve četiri stranke na putu povratka u Dumu.

A voter casts his ballot at a polling station on the final day of Russia's three-day parliamentary election in Moscow, Russia, September 20, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov
REUTERS/Ramil Sitdikov

Na izborima, prvima od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. godine, biralo se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, a provodili su se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala.

Ishod glasovanja gotovo je bio siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu Jabloko (Jabuka) uklonjena je iz utrke.

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Teme
jedinstvena rusija rusija vladimir putin parlamentarni izbori u rusiji

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