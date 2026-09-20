Objavljeni prvi rezultati izbora u Rusiji: Putinova stranka na putu do uvjerljive pobjede

Dpa navodi da je Komunistička partija osvojila 14,2 posto glasova prema izlaznim anketama, a slijede je ultranacionalistički LDPR s 10,7 posto i relativno nova stranka Novi ljudi s 9,7 posto. Stranka Pravedna Rusija osvojila je 6,6 posto, čime su sve četiri stranke na putu povratka u Dumu.