Macron i Carney sastali se u sjeni agresivnih poteza Donalda Trumpa

"I jedni i drugi vjerujemo u demokraciju, vladavinu prava, poštovanje međunarodnog zakona, poštovanje slobodne i poštene trgovine, znanost koja je temelj naših odluka te se zalažemo za stratešku autonomiju. To je ono što dubinski ujedinjuje Kanadu i Francusku te Kanadu i Europsku uniju", naglasio je Emmanuel Macron.