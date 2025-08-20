Oglas

Jedna ozlijeđena

Prometna nesreća kod Bereka, poginula jedna osoba

author
Hina
|
20. kol. 2025. 08:19
01.09.2022., Sibenik - Nova policijska vozila i na sibenskim ulicama. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se dogodila tijekom noći s utorka na srijedu na području Bereka kod Garešnice poginula je jedna osoba, a jedna je ozlijeđena, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija.

Oglas

Nesreća se dogodila oko ponoći kada je automobil austrijskih registarskih oznaka neposredno nakon izlaska iz Bereka u smjeru Ivanske sletio s kolnika.

Suvozačica je poginula na mjestu nesreće, a vozač je ozlijeđen i prevezen u bjelovarsku bolnicu i pri svijesti je.

Policija je na mjestu nesreće provela očevid. Uzroci nesreće još se utvrđuju.

Teme
Berek policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ