Jedna ozlijeđena
Prometna nesreća kod Bereka, poginula jedna osoba
U prometnoj nesreći koja se dogodila tijekom noći s utorka na srijedu na području Bereka kod Garešnice poginula je jedna osoba, a jedna je ozlijeđena, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija.
Oglas
Nesreća se dogodila oko ponoći kada je automobil austrijskih registarskih oznaka neposredno nakon izlaska iz Bereka u smjeru Ivanske sletio s kolnika.
Suvozačica je poginula na mjestu nesreće, a vozač je ozlijeđen i prevezen u bjelovarsku bolnicu i pri svijesti je.
Policija je na mjestu nesreće provela očevid. Uzroci nesreće još se utvrđuju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas