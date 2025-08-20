Prometna nesreća kod Bereka, poginula jedna osoba

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se dogodila tijekom noći s utorka na srijedu na području Bereka kod Garešnice poginula je jedna osoba, a jedna je ozlijeđena, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija.

Nesreća se dogodila oko ponoći kada je automobil austrijskih registarskih oznaka neposredno nakon izlaska iz Bereka u smjeru Ivanske sletio s kolnika.

Suvozačica je poginula na mjestu nesreće, a vozač je ozlijeđen i prevezen u bjelovarsku bolnicu i pri svijesti je.

Policija je na mjestu nesreće provela očevid. Uzroci nesreće još se utvrđuju.