Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu

Nekoliko ljudi koji žive u Austriji, a koji su bili na koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, kako neslužbeno doznaje 24 sata, je novčano kažnjeno jer su prekršili stroge austrijske zakone vezano uz nedozvoljene povike.

"U području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom kaznenom zakoniku", rekli su iz austrijskog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova.

Više od 18 tisuća ulaznica prodano u Austriji

Austrijska istražna tijela navodno pregledavaju snimke i fotografije s nedavnog koncerta na kojem je više od 18 tisuća ulaznica prodano u Austriji.

Prije sedam godina austrijska vlada izmijenila je zakon kojim se proširuje lista zabranjenih simbola, a među njima su se našli i simboli ustaškog pokreta i NDH čije promicanje i prikazivanje predstavlja ozbiljno kršenje austrijskih zakona.