BUZ: Plenkoviću, nismo idioti! 37.000 tona otpada nije politička histerija oporbe

Još je nevjerojatnije slušati kako je problem „politička razina“ koju, navodno, oporba koristi za stvaranje histerije i panike iako se radi o 37.000 tona odloženog otpada, otpada opasnog za zdravlje koji je u Gospić dolazio još od 2019. godine. Ne, gospodine Plenkoviću, građani nisu u panici zato što ih je oporba nagovorila, građani traže odgovore jer žele znati tko je zakazao, tko je što znao, tko je kontrolirao i tko će za to politički, i ne samo politički, odgovarati.