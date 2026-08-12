"Oporba na najvećem testu"
BUZ: Plenkoviću, nismo idioti! 37.000 tona otpada nije politička histerija oporbe
"Ono što je Andrej Plenković jučer pričao na pres-konferenciji nakon sastanka sa koalicijskim partnerima nije samo političko izvlačenje od odgovornosti, to je vrijeđanje zdravog razuma svakog normalnog čovjeka!", priopćio je BUZ.
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"Pa zar Plenković stvarno misli da smo svi idioti, da trebamo vjerovati njegovoj priči kako u Lici imamo tek neki „problem“ koji se rješava na tri razine, sanacijskoj, kaznenopravnoj, i političkoj, dok istodobno nitko iz Vlade ne daje odgovor na ključno pitanje.
Tko je, kako i pod kojim uvjetima omogućio da u Hrvatsku godinama budu dopremane tisuće tona otpada koji je završio zakopan u Lici? Sada Plenković kaže kako Hrvatska nema odgovarajuće postrojenje za obradu ni prostor za zbrinjavanje takvog otpada, i kako je već kontaktirano čak 70 subjekata. Dobro, gospodine „mogu sve što hoću“ premijeru, ako nemamo postrojenja za obraditi takav otpad, ako nemamo gdje zbrinuti takav otpad, kako smo onda imali sustav koji je godinama omogućavao da takav otpad uopće dođe u Hrvatsku?
Još je nevjerojatnije slušati kako je problem „politička razina“ koju, navodno, oporba koristi za stvaranje histerije i panike iako se radi o 37.000 tona odloženog otpada, otpada opasnog za zdravlje koji je u Gospić dolazio još od 2019. godine. Ne, gospodine Plenkoviću, građani nisu u panici zato što ih je oporba nagovorila, građani traže odgovore jer žele znati tko je zakazao, tko je što znao, tko je kontrolirao i tko će za to politički, i ne samo politički, odgovarati.
"Politička odgovornost Vlade"
I zato ne postoje nikakve „tri razine odgovornosti“. Postoji politička odgovornost Vlade i institucija koje su godinama imale zakonske ovlasti i obvezu nadzirati sustav. Kaznenu odgovornost neka utvrde DORH i USKOK, ali politička odgovornost za sve sudionike u lancu koji su povezani sa bilo kojom razinom vlasti se neće moći sakriti iza kaznenog postupka.
"Oporba je sada na najvećem testu"
Oporba je sada na najvećem testu do sada jer građanima mora dokazati da je prava alternativa kvarnoj vlasti na čelu sa HDZ-om, i pokazati jedinstvo koje je neophodno da se promjene dogode. Ne treba trošiti vrijeme i energiju na rasprave sa ideološkim prizvukom ili na pitanja tko je prvi nešto učinio, rekao odnosno predložio. Cilj mora biti jasan i zajednički, odgovornost vlasti, hitna sanacija Like i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
Sanacija mora početi odmah, a ne nakon beskonačnih procedura i novih političkih konferencija. O svemu ostalom, tko je lagao, tko je uzeo ili tražio mito, tko je šutio, tko je propustio djelovati, kao i tko je politički odgovoran, svoj će sud na kraju dati građani.
I to, nadam se, puno prije nego što Plenković i družina očekuje!", napisali su.
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