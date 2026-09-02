Putnički vlak iskočio iz tračnica u Đurđevcu, nema ozlijeđenih

Prije manje od mjesec dana u istoj županiji dogodila se teška željeznička nesreća kod Škrinjara, nedaleko od Križevaca, gdje su se 8. kolovoza sudarili putnički i teretni vlak. U nesreći na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca ozlijeđeno je 25 osoba, među kojima dvojica strojovođa i kondukter.