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DOBRO JE SVIH 36 PUTNIKA

Putnički vlak iskočio iz tračnica u Đurđevcu, nema ozlijeđenih

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Hina
|
02. ruj. 2026. 10:54
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Ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL

Putnički vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb Glavni kolodvor – Osijek iskliznuo je u srijedu ujutro iz tračnica u kolodvoru Đurđevac. Nitko od 36 putnika nije ozlijeđen, izvijestila je HŽ Infrastruktura.

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Svih 36 putnika koji su se nalazili u vlaku do svojih je odredišta prevezeno drugim vlakom. 

Zbog iskliznuća, pruga na dionici Kloštar – Koprivnica zatvorena je do završetka sanacije, a putnici se na toj dionici prevoze zamjenskim autobusima.

Iz Policijske uprave koprivničko-križevačke Hini je rečeno da su informaciju o nesreći zaprimili u 9, 40 sati te da je policija izašla na mjesto događaja.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Hini su potvrdili da su na mjesto nesreće izašla tri vatrogasna vozila te da nema ozlijeđenih osoba.

Na mjestu događaja su policija i vatrogasci, a više pojedinosti o okolnostima i uzroku nesreće trebalo bi biti poznato nakon očevida i istrage.

Prije manje od mjesec dana u istoj županiji dogodila se teška željeznička nesreća kod Škrinjara, nedaleko od Križevaca, gdje su se 8. kolovoza sudarili putnički i teretni vlak. U nesreći na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca ozlijeđeno je 25 osoba, među kojima dvojica strojovođa i kondukter.

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