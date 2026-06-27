u gajnicama
FOTO / Vlak iskočio iz tračnica i udario u jumbo plakat: Za dlaku izbjegnuta tragedija
U zagrebačkom naselju Gajnice danas je došlo do iskliznuća teretnog vlaka.
Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata, svega petnaestak metara od pothodnika.
Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svakodnevno prolaze pješaci i prometuju automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija.
čitatelj n1
čitatelj N1
čitatelj N1
čitatelj n1
Čitatelj N1
Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok iskliznuća i okolnosti nesreće.
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