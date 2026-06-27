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u gajnicama

FOTO / Vlak iskočio iz tračnica i udario u jumbo plakat: Za dlaku izbjegnuta tragedija

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N1 Info
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27. lip. 2026. 10:11
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čitatelj N1

U zagrebačkom naselju Gajnice danas je došlo do iskliznuća teretnog vlaka.

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Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata, svega petnaestak metara od pothodnika.

Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svakodnevno prolaze pješaci i prometuju automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija.

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Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok iskliznuća i okolnosti nesreće.

Teme
gajnice vlak

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