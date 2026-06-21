Stiže vrhunac sezone, policija upozorava: Ovo je najveća opasnost na cestama ovog ljeta

Valter Leban/PIXSELL/F.A. BOBO

Ulaskom u vrhunac turističke sezone na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj je ove godine do 18. lipnja u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. To znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo na dva kotača.

Podijeli

Oglas

O alarmantnim brojkama, najčešćim uzrocima nesreća i izazovima koje donosi ljeto za HRT govorio je Nikola Milas iz Službe prometne policije Ravnateljstva policije.

Na hrvatske ceste stižu deseci milijuna vozila

Početak ljeta i turističke sezone tradicionalno donosi veliko povećanje prometa. Osim turista koji dolaze u Hrvatsku, kroz zemlju prolaze i brojni putnici na putu prema jugoistočnoj Europi.

"Hrvatska kao turistička zemlja očekuje povećan broj vozila i vozača koji će doći u našu zemlju. Kad tome pribrojimo i one koji tranzitiraju kroz Hrvatsku prema svojim odredištima, govorimo o desecima milijuna vozila koja prolaze našim cestama", rekao je Milas.

Dodao je kako veći promet neizbježno donosi i veći broj prometnih nesreća, no cilj je da one budu što blažih posljedica.

Gotovo 15 tisuća nesreća u manje od šest mjeseci

Prema podacima policije, do 18. lipnja evidentirano je 14.800 prometnih nesreća.

Od toga je 10.400 nesreća završilo samo materijalnom štetom, dok je u 4.400 nesreća bilo ozlijeđenih ili poginulih osoba.

"U tim nesrećama ozlijeđeno je 5.878 osoba. Više od 4.500 osoba zadobilo je lakše ozljede, oko 1.200 teške, a 98 osoba je smrtno stradalo", istaknuo je Milas.

Ipak, u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se pozitivan pomak.

"Imamo manje prometnih nesreća, manje stradalih osoba i manje poginulih. U odnosu na isto razdoblje prošle godine poginule su 23 osobe manje", naglasio je.

Motociklisti sve češće među poginulima

Posebnu zabrinutost izaziva rast broja stradalih motociklista. Broj registriranih motocikala u Hrvatskoj snažno je porastao posljednjih godina.

"Prije pet godina imali smo nešto manje od 80 tisuća registriranih motocikala, a danas ih je više od 120 tisuća. Samim povećanjem broja motocikala raste i broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju", rekao je Milas.

Do 18. lipnja na hrvatskim cestama poginule su 32 osobe na vozilima na dva kotača, a nakon posljednje nesreće taj je broj porastao na 33.

"Svaka treća osoba koja pogine u prometu strada na dva kotača. Na to moramo reagirati", upozorio je Milas.

Vozač, vozilo i cesta

Govoreći o uzrocima nesreća, Milas je istaknuo da sigurnost prometa ovisi o tri ključna čimbenika.

"Postoje tri čimbenika koji utječu na prometne nesreće: vozač, vozilo i cesta. Ako je problem vozač, onda treba raditi na edukaciji i poštovanju prometnih propisa. Ako je problem cesta, treba je poboljšati, a ako je problem vozilo, mora se isključiti iz prometa dok ne bude tehnički ispravno", objasnio je.

Jesu li kazne dovoljno visoke?

Na pitanje jesu li kazne dovoljno visoke, Milas smatra da njihova učinkovitost ne ovisi samo o iznosu.

"Kazna različito djeluje na različite ljude. Nekome 60 eura ne znači mnogo, a nekome predstavlja velik udar na kućni proračun. Važnije je da kazna bude brza i učinkovita", poručio je.

Dodao je da počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svog ponašanja kako bi shvatio da je prekršio pravila, ali i kako bi drugi vozači vidjeli da se prometni propisi doista provode.