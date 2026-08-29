Teška nesreća na A1: Auto naletio na cestare, četvero ozlijeđenih

U prometnoj nesreći koja se popodne dogodila na A1 osobno vozilo naletjelo je na ophodarsko vozilo koje je bilo na na zaustavnoj traci i osiguravalo vozilo u kvaru ispred sebe, rečeno je Hini u PU Ličko-senjskoj. U prometnoj nesreći ozlijeđene su dvije osobe iz osobnog automobila te dvije osobe iz ophodarskog vozila.