KAOS KOD SVETOG ROKA
Teška nesreća na A1: Auto naletio na cestare, četvero ozlijeđenih
Nakon prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u kojoj su ozlijeđene četiri osobe, između čvora Sveti Rok i čvora Gornja Ploča u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko šest kilometara.
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Prekinut je i promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba, a kolona je duga oko četiri kilometra, navodi Hrvatski autoklub (HAK).
U prometnoj nesreći koja se popodne dogodila na A1 osobno vozilo naletjelo je na ophodarsko vozilo koje je bilo na na zaustavnoj traci i osiguravalo vozilo u kvaru ispred sebe, rečeno je Hini u PU Ličko-senjskoj. U prometnoj nesreći ozlijeđene su dvije osobe iz osobnog automobila te dvije osobe iz ophodarskog vozila.
HAK navodi da je promet pojačan između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba i vozi se u kolonama uz povremene zastoje, a pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometar.
Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera.
Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
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