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Trump brani sina, ruski oligarh mu platio vjenčanje

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Hina
|
19. ruj. 2026. 10:17
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KEVIN DIETSCH/Getty Images/AFP

Američki predsjednik Donald Trump stao je u obranu svojeg sina Donalda Trumpa Jr. nakon što je ruski oligarh povezan s Kremljem pomogao platiti troškove njegovih svadbenih slavlja.

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Na pitanje je li bilo primjereno da njegov sin prihvati taj novac, Trump je u Ovalnom uredu u petak odgovorio da je to "potpuno dopušteno".

„Ali, koliko ja znam, on mu je novac vratio“, dodao je Trump.

Trump je rekao da je čuo kako njegov sin u početku nije želio prihvatiti novac.

„Osoba koju poznaje, pretpostavljam njegov prijatelj, priredila mu je svadbenu zabavu“, rekao je predsjednik. „To je vrlo uobičajeno.“

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Trump je dodao da je i sam organizirao svadbene proslave za mnoge, među ostalim na svojem imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Istraživački portal ProPublica početkom ovog tjedna objavio je da je ruski oligarh Umar Kremlev pomogao financirati svadbene proslave Trumpa Jr. i njegove supruge Bettine na Bahamima u svibnju.

Kremlev je, prema izvješću, podmirio troškove u vrijednosti od nekoliko stotina tisuća dolara. Najam jednog od privatnih otoka na kojima su održane proslave vjenčanja stajao je oko 100.000 dolara po noći, a vatromet oko 70.000 dolara.

Kremlev je predsjednik Međunarodne boksačke udruge (IBA) i ima bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Prema ProPublici, Kremlev je Trumpa Jr. upoznao tek kratko prije vjenčanja, ali je proslavama prisustvovao s većom skupinom ruskih gostiju.

Trump Jr. i njegova supruga potvrdili su da je Kremlev bio domaćin dviju večeri, a Bettina je u objavi na Instagramu taj događaj opisala kao „iznimno velikodušan svadbeni dar prijatelja“.

Predsjednik Trump godinama je bio pod povećalom zbog svojih veza s Rusijom. U dvostranačkoj istrazi Obavještajnog odbora američkog Senata zaključeno je da je Rusija nastojala utjecati na predsjedničke izbore 2016. u Trumpovu korist.

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