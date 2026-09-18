Možemo! iznenada otkazao konferenciju o koaliciji sa SDP-om

Sanjin Strukic/PIXSELL

Otkazuje se konferencija za novinare stranke Možemo! zakazana za danas u 13 sati u sjedištu stranke, izvijestili su iz Možemo! u petak dopodne.

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Na konferenciji za novinare stranke Možemo! koordinatorica Sandra Benčić trebala je predstaviti polazišta za početak pregovora o koalicijskom sporazumu sa SDP-om za predstojeće parlamentarne izbore.

Na tu temu će Možemo! i SDP održati zajednički konferenciju za novinare, a termin će biti poznat naknadno.