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ZA PARLAMENTARNE IZBORE

Možemo! iznenada otkazao konferenciju o koaliciji sa SDP-om

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Hina
|
18. ruj. 2026. 10:36
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Sandra Benčić
Sanjin Strukic/PIXSELL

Otkazuje se konferencija za novinare stranke Možemo! zakazana za danas u 13 sati u sjedištu stranke, izvijestili su iz Možemo! u petak dopodne.

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Na konferenciji za novinare stranke Možemo! koordinatorica Sandra Benčić trebala je predstaviti polazišta za početak pregovora o koalicijskom sporazumu sa SDP-om za predstojeće parlamentarne izbore.

Na tu temu će Možemo! i SDP održati zajednički konferenciju za novinare, a termin će biti poznat naknadno.

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možemo sandra benčić sdp

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