ZA PARLAMENTARNE IZBORE
Možemo! iznenada otkazao konferenciju o koaliciji sa SDP-om
Otkazuje se konferencija za novinare stranke Možemo! zakazana za danas u 13 sati u sjedištu stranke, izvijestili su iz Možemo! u petak dopodne.
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Na konferenciji za novinare stranke Možemo! koordinatorica Sandra Benčić trebala je predstaviti polazišta za početak pregovora o koalicijskom sporazumu sa SDP-om za predstojeće parlamentarne izbore.
Na tu temu će Možemo! i SDP održati zajednički konferenciju za novinare, a termin će biti poznat naknadno.
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