Bušić o dugoročnim posljedicama odlaganja otpada: "U 'trokutu smrti' u Italiji dogodilo se nešto slično"

"Imali smo dojam da je Savjet napravljen ad hoc, upravo zato da bi na neki način u ime politike komunicira, gospodin Lakušić je rekao da će podnijeti izvještaj vladi. Od osnivanja nemamo jasnu poruku koji je jasni cilj tog Savjeta. Ali prema prvim izjavama, očito je da su se tek počeli uključivati u sam problem. Mi kao građani koji se neposredno borimo s ovim problemom dobili smo dojam da smo se vratili dva koraka unatrag, da će netko vratiti neke teme na stol za koje smo mislili da su završene."