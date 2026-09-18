sustavno negiranje problema
Bušić o dugoročnim posljedicama odlaganja otpada: "U 'trokutu smrti' u Italiji dogodilo se nešto slično"
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je odvjetnik Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom".
"Podsjetit ću da se tijekom ljeta već razgovaralo oko mogućih metoda sanacije. Na sastanku 28.7. doneseni su zaključci da su na stolu samo dvije od četiri metode. Sve što je Savjet jučer rekao nije iznenađujuće niti novo.
Koji je smisao Znanstvenog savjeta?
Nije bilo niti za očekivati da će Savjet koji je osnovan u ponedjeljak do četvrtka može dati neke konkretne odgovore", kazao je Vjekoslav Bušić, osvrnuvši se na zaključke Znanstvenog savjeta pod vodstvom rektora Sveučilišta u Zagrebu, Stjepana Lakušića.
"Još uvijek nam nije poznato koji je pravi smisao tog Savjeta? Je li to paralelno tijelo koje će izvještavati samo vladu i komentirati konkretne korake Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva? Ako dosad nije osnovano stručno tijelo unutar Fonda, s obzirom na ozbiljnost situacije, očito nešto u funkcioniranju institucija ne štima", kaže Bušić pa nastavlja:
"Imali smo dojam da je Savjet napravljen ad hoc, upravo zato da bi na neki način u ime politike komunicira, gospodin Lakušić je rekao da će podnijeti izvještaj vladi. Od osnivanja nemamo jasnu poruku koji je jasni cilj tog Savjeta. Ali prema prvim izjavama, očito je da su se tek počeli uključivati u sam problem. Mi kao građani koji se neposredno borimo s ovim problemom dobili smo dojam da smo se vratili dva koraka unatrag, da će netko vratiti neke teme na stol za koje smo mislili da su završene."
Očekivali konkretne odgovore
Bušić dodaje kako su iz Inicijative očekivali konkretne poteze, a oni su, zasad, izostali.
"Mislili smo da nam slijedi pravi, operativni dio, da će se predstaviti točan i jasan plan sanacije. Koji je plan prekrivanja? Koliko dugo će trajati, koja je metoda? Sada imamo osjećaj da se netko ponovno upoznaje s cijelom problematikom i da to koči taj proces, ali teško je komentirati kada ne znate koja je zadaća tog Savjeta."
Osvrnuo se i na problem šire slike, tj. na generalno (ne)povjerenje građana u državne institucije koje bi trebale brinuti o njihovom zdravlju.
"Čak bih rekao da ne", kazao je Bušić, odgovarajući na pitanje ima li on, kao građanin i Gospićanin, više povjerenja u javne institucije nakon obraćanja rektora Lakušića.
U Gospiću se nije ništa posebno promijenilo u posljednjih dvadesetak dana u odnosu na 4. mjesec 2024. Već tada su svi znali da se u Gospiću nalaze velike količine opasnog otpada. Tada smo od institucija očekivali da će reagirati na preventivan način i da će zaštititi okoliš te zdravlje građana. To se nije dogodilo. Nije se dogodilo čak niti kada je USKOK u veljači 2025. javno objavio da se radi o opasnom otpadu", dodaje.
"Reakcija Zavoda za javno zdravstvo dolazi tek na ljeto 2026., kada USKOK izlazi s nalazom i mišljenjem. Imate dojam da nitko nije znao o čemu se radi. Nastupio je gubitak povjerenja u institucije, a vlada ne priznaje odgovornost. Postoji zakonski mehanizam prema kojoj se cijela situacija mogla spriječiti. I nakon tog nalaza imali smo poruke od premijera da ništa nije opasno, da nitko nije umro, što je za Gospićane bila uvredljiva izjava."
Prvi koraci tek nakon prosvjeda u Zagrebu
Bušić kaže kako su se prvi koraci poduzeli tek nakon masovnog prosvjeda u Zagrebu, unatoč tome što svi upućeni znaju što se u Gospiću događa već više od dvije godine.
"Politika se osjetila ugroženom i počela poduzimati neke korake tek nakon pritiska građana kroz prosvjede. Naša ugroženost bila je jednaka 2024., 25. i 26., upravo je to razlog zašto su građani Gospića izgubili povjerenje. Dojam je da vlada i institucije i dalje ne komuniciraju jasno."
Podsjetio je i na to da Inicijativa "Gospić je naš dom" želi spriječiti potencijalne posljedice po zdravlje ljudi.
"Cilj naše inicijative je upravo to da ne dođemo do trenutka za tri ili četiri godine kada kažemo da je prekasno. Treba poduzeti sve radnje da nam jednoga dana ne dođe do ugroze niti hrane niti vode za piće. Zato je nalaz vještaka posebno vrijedan, on upozorava da treba izvor potencijalnog onečišćenja što prije riješiti. Vidimo da vlada taj nalaz uopće ne spominje. Očito je da povjerenje građana treba vratiti transparentnom komunikacijom, ali to mi se čini da se ne događa."
Dodao je i kako trenutačno ne postoje razlozi zbog kojih bi se odbacili zaključci Zavoda za javno zdravstvo, koji tvrdi da su i voda i hrana u Gospiću sigurne.
"Uvjeren sam da su i hrana i voda ispravne, mi smo komunicirali odgovorno, na temelju činjenica. Na svu sreću, nemamo uz samu lokaciju poljoprivrednih čestica. Lička hrana će vjerojatno vrlo brzo imati najviši standard u RH, upravo zato što se ispituje", kaže.
"U 'trokutu smrti' u Italiji dogodilo se nešto slično: ljudi su godinama negirali problem. Pojava karcinoma na jugu Italije nije se dogodila tri ili četiri godine nakon odlaganja otpada, nego zato što se šutjelo; prvi veliki pokazatelji karcinoma pojavili su se 15-ak godina nakon što se otpad odlagao, a država sustavno negirala problem. Takve slučajeve želimo spriječiti u Gospiću, to je smisao djelovanja inicijative", kaže Bušić.
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