I BEZ ŠTRAJKA
Zagrebu prijeti kolaps zbog štrajka, HDZ se ruga Tomaševiću: "Tomice, nemaš brige..."
Sindikati Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) najavili su u petak štrajk. Štrajkati bi trebali početi u ponedjeljak, 28. rujna.
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Iz sindikata su upozorili da će štrajk najviše osjetiti građani.
Na najavu štrajka reagirali su i Zagrebački holding i ZET poručivši da je smatraju neosnovanom jer su materijalna i druga prava zaposlenika uređena Kolektivnim ugovorom, čije obveze, kako navode, uprave oba društva u potpunosti poštuju.
Sada je reakcija na najavu sindikata stigla i iz zagrebačkog HDZ-a, točnije, od predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivana Matijevića, koji prstom upire u gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
"Štrajk je legitimno pravo borbe radnika za svoja prava. Nećemo likovati nad njim kao što oporba likuje nad štrajkovima usmjerenim prema Vladi, jer nikada štrajk nije dobar. To znači da radnici nisu zadovoljni i da bi problem mogao biti još veći.
Ali da budem malo ciničan prema zagrebačkoj vlasti: Tomice, nemaš brige - promet je ionako u kolapsu, a grad je ionako pun smeća. Sve to i bez štrajka.
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Nadam se da će radnici Holdinga i ZET-a potaknuti Tomaševića da riješi ne samo njihove probleme, nego da počne rješavati i ključne probleme svih Zagrepčana, na koje upozoravamo godinama - a to su prometni kolaps, smeće i gospodarenje otpadom.
Nakon pet i pol godina vlasti nema više naslijeđenih problema. To su tvoji problemi, jer ih nisi ni počeo rješavati", poručili su iz zagrebačkog HDZ-a gradonačelniku Tomaševiću.
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