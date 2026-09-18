Meteorolozi najavljuju preokret: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Petak je svanuo uglavnom suh, malo kiše je bilo ponegdje na krajnjem istoku zemlje i na moru zapadne obale Istre. U nastavku dana izmjenjivat će se oblaci i sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i krajevima uz Jadran. Sredinom dana i poslijepodne će biti češći i rašireniji na sjevernom Jadranu, a navečer, u noći i sutra ujutro i po Dalmaciji. Najviše suhog vremena u unutrašnjosti zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale uglavnom umjereno jugo koje će poslijepodne i navečer s pogoršanjem vremena okrenuti na buru i sjeverozapadnjak koji uz nevere može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26°C, u Dalmaciji ponegdje i malo viša.