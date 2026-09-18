vremenska prognoza
Meteorolozi najavljuju preokret: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend
Pročitajte vremensku progozu i doznajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend.
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Petak je svanuo uglavnom suh, malo kiše je bilo ponegdje na krajnjem istoku zemlje i na moru zapadne obale Istre. U nastavku dana izmjenjivat će se oblaci i sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i krajevima uz Jadran. Sredinom dana i poslijepodne će biti češći i rašireniji na sjevernom Jadranu, a navečer, u noći i sutra ujutro i po Dalmaciji. Najviše suhog vremena u unutrašnjosti zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale uglavnom umjereno jugo koje će poslijepodne i navečer s pogoršanjem vremena okrenuti na buru i sjeverozapadnjak koji uz nevere može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26°C, u Dalmaciji ponegdje i malo viša.
Kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su i sutra, osobito u prvom dijelu dana kad bi u Dalmaciji moglo biti i nevera. U drugom dijelu subote sve više suhog vremena uz češća sunčana razdoblja. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene u odnosu na današnju. Nedjelja nam nosi većinom suho i djelomično sunčano vrijeme. Jutro će biti malo svježije, u unutrašnjosti uz mjestimičnu maglu, a danju malo toplije pa će popodnevna temperatura zraka biti većinom između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
Nova manja promjena vremena očekuje se u ponedjeljak kad bi, osobito na kopnu, moglo pasti i malo kiše.
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