Konačno lokaliziran požar na Braču

Vatrogasci su i dalje na lokaliziranom požarištu gdje saniraju i natapaju teren. Požar je buknuo 10. rujna između Bobovišća i Ložišća, a kasnije se proširio sve do uvala Duboka, Lučice i Osibova te do mjesta Milna. U požaru su izgorjele glamping kućice u turističkom resortu Gava, a zbog sigurnosti ljudi obavljena je evakuacija turista i stanovništva.