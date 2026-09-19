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Konačno lokaliziran požar na Braču

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Hina
|
19. ruj. 2026. 10:24
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15.07.2011., Dracevica - Poslijepodne je jak vjetar vatru doveo nadomak mjesta Dracevica. Krajnjim naporima vatrogasaca kuce su obranjene. r"nPhoto: Ivo Cagalj/PIXSELL
PIXSELL / Ivo Cagalj/PIXSELL

Devet dana nakon što je na Braču izbio veliki požar otvorenog prostora u kojem je izgorjelo 5000 hektara borove šume, makije, niskog raslinja i trave konačno je lokaliziran, doznaje se u subotu u županijskom Vatrogasno-operativnom centru Split.

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Vatrogasci su i dalje na lokaliziranom požarištu gdje saniraju i natapaju teren. Požar je buknuo 10. rujna između Bobovišća i Ložišća, a kasnije se proširio sve do uvala Duboka, Lučice i Osibova te do mjesta Milna. U požaru su izgorjele glamping kućice u turističkom resortu Gava, a zbog sigurnosti ljudi obavljena je evakuacija turista i stanovništva.

Zbog velike vatre bio je prekinut i promet na lokalnim cestama, a s vatrom su se danima borile stotine vatrogasaca iz cijele zemlje. Na terenu su im velika pomoć bile i zračne snage koje su, osim tog požara, te dane gasile i druge požare po Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Gašenje požara na Braču gasiteljima je otežavala bura koja je puhala i iako su vatrogasci u par navrata uspjeli stabilizirati stanje na požarištu vatra se ponovno aktivirala.

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Teme
požar brač vijesti iz hrvatske

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