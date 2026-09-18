DAN HRVATSKE RATNE MORNARICE
Milanović: Nijedan drugi slavenski narod nema povijest kao Hrvati. Ovdje je kolijevka mlade Hrvatske
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održao je u Splitu govor povodom 35. godišnjice osnutka ratne mornarice.
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"Puno, ali u nekakvoj hrvatskoj povijesnoj perspektivi malo i nestvarno. Mornarica i more su način života ljudi na ovim prostorima. Bez obzira na države u kojima smo bili i režime koji su nas osvajali ili silili da budemo pod njima. Ovih 35 godina je 35 godina ponosa i priznanja. Možemo reći da su Hrvati jedini slavenski narod vezan uz more, neprekidno, više od tisuću godina. Nijedan drugi slavenski narod nema povijest vezanu uz more kao Hrvati", započeo je Milanović pa nastavio:
"Hrvatska je ovdje nastala. Ovo je rodilište, kolijevka i dječja soba mlade hrvatske države."
"Vrijeme je da se brodovi grade u hrvatskim brodogradilištima"
Izrazio je žaljenje što hrvatska ne proizvodi ratne brodove i što se ne ulaže dovoljno u ratnu mornaricu.
"Kad se nabavljaju složeni sustavi, odluka je dvostruko bremenita, dugoročno su obvezujući i ne mogu se mijenjati kako želimo. Imaš što imaš i "ploviš" s tim. Razumijem i ako se nema novca, ali vrijeme je postaviti kao imperativ da se brodovi, koliko je moguće, grade u hrvatskim brodogradilištima. Ta znanja, zbog kojih se u Veneciji išlo na vješala, su nešto čega se ne odričemo. Ovo je apel i nadam se da će od toga nešto biti. Jasno da ne možemo imati strateške projekte, mala smo zemlja."
Još je jednom ponovio koliko je jedinstvena hrvatska obala.
"Brod nije samo borbeno sredstvo. U današnjim uvjetima ratovanja sve je ograničenije sredstvo, vidimo to u novijim sukobima. Brod, osim što može biti ubojit, brod je ambasador, satnija je ambasadora. Vidljiv je, predstavlja državu i na moru je gotovo cijele godine. Dio je našeg identiteta. Nadam se da će oni koji odlučuju o novcu, krenuti u jedan od brojnih potrebnih projekata", zaključio je Zoran Milanović.
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