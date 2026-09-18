"Kad se nabavljaju složeni sustavi, odluka je dvostruko bremenita, dugoročno su obvezujući i ne mogu se mijenjati kako želimo. Imaš što imaš i "ploviš" s tim. Razumijem i ako se nema novca, ali vrijeme je postaviti kao imperativ da se brodovi, koliko je moguće, grade u hrvatskim brodogradilištima. Ta znanja, zbog kojih se u Veneciji išlo na vješala, su nešto čega se ne odričemo. Ovo je apel i nadam se da će od toga nešto biti. Jasno da ne možemo imati strateške projekte, mala smo zemlja."