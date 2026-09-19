Bebama stiže zaštita od opasnog virusa, jedna doza bit će dovoljna za cijelu sezonu

Respiratorni sincicijski virus (RSV) jedan je od najčešćih uzročnika infekcija dišnog sustava u djece. U dojenčadi, osobito u prvim mjesecima života, može izazvati bronhiolitis, upalu pluća i teškoće s disanjem te dovesti do hospitalizacije, a u najtežim slučajevima i liječenja u jedinici intenzivne skrbi. Zaštita od RSV-a provodi se pasivnom imunizacijom dugodjelujućim monoklonskim protutijelima, koja djetetu pružaju zaštitu tijekom cijele RSV sezone od listopada do ožujka.