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Državna cesta DC 538

Teška prometna nesreća kod Virovitice. Četvero mrtvih

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N1 Info , Hina
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07. lip. 2026. 15:10
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policija, rotirka
PUZ / ilustracija

Četiri osobe poginule su u sudaru dva vozila rano popodne na virovitičkoj obilaznici, izvijestili su u nedjelju iz Policijske uprave virovitičko-podravske te dodali da je zbog teške nesreće državna cesta DC 538 zatvorena za sav promet.

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Teška nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila dogodila se oko 12,25 sati, na državnoj cesti DC 538, na sjevernoj virovitičkoj obilaznici.

U prometnoj nesreći četiri su osobe poginule, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u virovitičku Opću bolnicu.

Državna cesta DC 538 zatvorena je za sav promet.

Na mjestu teške nesreće provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, stoji u priopćenju.

Teme
ozlijeđeni očevid prometna nesreća sudar vozila zatvorena cesta

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