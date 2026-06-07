Državna cesta DC 538
Teška prometna nesreća kod Virovitice. Četvero mrtvih
Četiri osobe poginule su u sudaru dva vozila rano popodne na virovitičkoj obilaznici, izvijestili su u nedjelju iz Policijske uprave virovitičko-podravske te dodali da je zbog teške nesreće državna cesta DC 538 zatvorena za sav promet.
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Teška nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila dogodila se oko 12,25 sati, na državnoj cesti DC 538, na sjevernoj virovitičkoj obilaznici.
U prometnoj nesreći četiri su osobe poginule, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u virovitičku Opću bolnicu.
Državna cesta DC 538 zatvorena je za sav promet.
Na mjestu teške nesreće provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, stoji u priopćenju.
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