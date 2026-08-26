Oglas

SUDAR MOTOCIKLA I AUTOMOBILA

Teška prometna nesreća u Velikoj Gorici, jedna osoba smrtno stradala

author
N1 Info
|
26. kol. 2026. 16:55
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
policija, policajci
PUZ

U Velikoj Gorici se oko 14:55 dogodila teška prometna nesreća, a sudjelovali su osobni automobil i motocikl. Smrtno je stradala jedna osoba.

Oglas

Nesreća se dogodila na raskrižju državne ceste D30 i Velikogoričke ceste.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi točne okolnosti i uzrok nesreće.

Teme
očevid policija prometna nesreća velika gorica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ