Teška prometna nesreća u Velikoj Gorici, jedna osoba smrtno stradala

PUZ

U Velikoj Gorici se oko 14:55 dogodila teška prometna nesreća, a sudjelovali su osobni automobil i motocikl. Smrtno je stradala jedna osoba.

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Nesreća se dogodila na raskrižju državne ceste D30 i Velikogoričke ceste.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi točne okolnosti i uzrok nesreće.