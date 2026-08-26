SUDAR MOTOCIKLA I AUTOMOBILA
Teška prometna nesreća u Velikoj Gorici, jedna osoba smrtno stradala
N1 Info
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26. kol. 2026. 16:55
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U Velikoj Gorici se oko 14:55 dogodila teška prometna nesreća, a sudjelovali su osobni automobil i motocikl. Smrtno je stradala jedna osoba.
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Nesreća se dogodila na raskrižju državne ceste D30 i Velikogoričke ceste.
Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi točne okolnosti i uzrok nesreće.
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