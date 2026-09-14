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Teška prometna nesreća u Zagrebu: Sudarilo se više automobila
N1 Info
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14. ruj. 2026. 21:32
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Ozbiljna pometna nesreća dogodila se večeras u Zagrebu.
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Nesreća se dogodila na Branimirovoj u Retkovcu (Dubrava), piše Index.
Sudarilo se više automobila.
Na terenu je više vozila Hitne pomoći, kao i dva vatrogasna vozila.
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