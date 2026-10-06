Protiv bivšeg šefa Hrvatskih cesta podignute su dvije optužnice, ali nije dobio otkaz: Plaća mu je 3500 eura

Kako doznaju Ivan Pandžić i Laura Šiprak iz 24sata, zaposlen je kao savjetnik, a plaća mu je 3500 eura. Navodno ga se Hrvatske ceste žele riješiti, ali ne želi otići. Prije ljeta mu je ponuđen ugovor na niže, inženjersko radno mjesto. Odbio ga je potpisati pa otvorio bolovanje. Sad mu je ponovno ponuđen isti ugovor.