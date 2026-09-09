NASMRT IZBODENA
Teško ubojstvo žene u Slatini. Policija uhitila muškarca
Muškarac je u utorak navečer u Slatini oštrim predmetom usmrtio ženu, a osumnjičeni je uhićen na mjestu događaja, izvijestila je Policijska uprava virovitičko-podravska.
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Prema dosad prikupljenim informacijama, muškarac je žensku osobu usmrtio oko 22 sata.
Osumnjičeni je zatečen na mjestu događaja te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
Očevid je trajao od 2,13 sata do 5,51 sati, a nakon njegova završetka tijelo žene prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica.
Očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave virovitičko-podravske.
Policija zasad nije objavila više pojedinosti o okolnostima događaja niti identitetu žrtve i osumnjičenika.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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