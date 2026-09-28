Kimberly Guilfoyle
Američka veleposlanica uzdrmala Balkan: "Možemo to učiniti u bilo kojoj zemlji"
Kimberly Guilfoyle, američka veleposlanica u Grčkoj – i bivša zaručnica Donalda Trumpa Jr. – ovoga je proljeća u sklopu svoje misije više puta putovala u bugarsku prijestolnicu i natrag. Trumpova administracija željela je da saveznici na istočnom rubu Europe kupuju američki prirodni plin vrijedan milijarde dolara.
Bugarska vlada, govorila je Kimberly Guilfoyle sugovornicima, trebala bi poslovati s grčkom građevinskom kompanijom Aktor Group, novim igračem u plinskom sektoru koji se udružio s grčkom energetskom kompanijom iza koje stoji država kako bi uvozio ukapljeni prirodni plin iz SAD-a, piše WSJ.
„Nema nikakve sumnje da je to svojevrsno službeno stajalište američke vlade“, rekao je izvor upoznat s razgovorima.
Uz 57-godišnju veleposlanicu tijekom susreta s bugarskim predsjednikom sjedio je 39-godišnji Christos Marafatsos. Prisustvovao je tolikom broju njezinih sastanaka da su ga neki strani dužnosnici zamijenili za šefa njezina ureda. Zapravo je riječ o jednom od vodećih lobista Aktora, kompanije čiji je izvršni direktor Guilfoyle privatnim zrakoplovom dovezao u Bugarsku.
Nekadašnja tužiteljica koja se prometnula u jednu od ikona pokreta MAGA, Guilfoyle je svoju dužnost veleposlanice u Grčkoj pretvorila u jednu od najvažnijih diplomatskih uloga u Trumpovoj administraciji. Bivša voditeljica Fox Newsa putovala je uzduž i poprijeko Balkana kako bi pomogla Europi smanjiti ovisnost o ruskim energentima preko „vertikalnog plinskog koridora“, zamišljenog za prihvat američkog ukapljenog prirodnog plina (LNG) u Grčkoj i njegov transport plinovodima prema Ukrajini.
Međutim, vladine dužnosnike diljem regije zbunjuje njezino ustrajno promoviranje jedne konkretne grčke kompanije, kao i njezini opsežni napori da u cijeli proces uključi Marafatsosa, početnika i u diplomaciji i u energetskom sektoru.
Njegovo prethodno iskustvo uključuje suosnivanje distributera poljoprivrednih proizvoda na području Washingtona te rad u poslovima koji su se protezali od savjetovanja u sektoru nekretnina do stvaranja „vrhunskog imerzivnog iskustva“ Akropole u IMAX 3-D tehnologiji.
Marafatsos, koji je odrastao u Marylandu, danas se često može vidjeti uz Guilfoyle. Djeluje kao njezin neslužbeni posrednik za pristup veleposlanici te joj se pridružuje na sastancima u njezinoj službenoj rezidenciji i na susretima s državnim dužnosnicima diljem regije – što je vrlo neuobičajeno za privatnog građanina.
Nekoliko osoba koje su se sastale s Marafatsosom i veleposlanicom – među njima i državni dužnosnici – reklo je da nije spomenuo svoje veze s Aktorom.
Guilfoyle je prijateljica s grčkom pop-zvijezdom Konstantinosom Argirosom, koji ju je na nedavnom koncertu primijetio u publici kako razgovara s Marafatsosom te ju je zavrtio uz jedan od svojih hitova. Jefferson House, službena rezidencija veleposlanice u kojoj često održava sastanke, ukrašena je velikim crno-bijelim portretima Guilfoyle, tvrde osobe koje su ondje boravile.
Neki grčki dužnosnici zadovoljni su što njihova zemlja, koja se u Washingtonu često zanemaruje, uživa pozornost veleposlanice koja lako može doći do američkog predsjednika.
Istodobno se pribojavaju da joj se ne zamjere. Na večeri u Ateni u ožujku, kojoj su prisustvovali grčki i američki dužnosnici, Guilfoyle se pred ostalim gostima posvađala s grčkim ministrom energetike Stavrosom Papastavrouom.
Govoreći o predstojećem padu rumunjske vlade, Guilfoyle je okupljenima rekla: „To možemo učiniti bilo kojoj zemlji kojoj poželimo. Možemo to učiniti i ovdje“, prema riječima osobe koja je prisustvovala večeri i drugih kojima je poslije prepričan taj razgovor.
Rasprava se zaoštrila, a Papastavrou joj je uzvratio da SAD ne može smijeniti grčku vladu, koju je izabrao narod.
Odvjetnik Kimberly Guilfoyle osporio je takav opis njihova razgovora.
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