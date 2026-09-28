Američka veleposlanica uzdrmala Balkan: "Možemo to učiniti u bilo kojoj zemlji"

Marafatsos, koji je odrastao u Marylandu, danas se često može vidjeti uz Guilfoyle. Djeluje kao njezin neslužbeni posrednik za pristup veleposlanici te joj se pridružuje na sastancima u njezinoj službenoj rezidenciji i na susretima s državnim dužnosnicima diljem regije – što je vrlo neuobičajeno za privatnog građanina.