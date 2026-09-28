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Kimberly Guilfoyle

Američka veleposlanica uzdrmala Balkan: "Možemo to učiniti u bilo kojoj zemlji"

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28. ruj. 2026. 22:20
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President Donald Trump smiles at a reception celebrating Greek Independence Day, in the East Room of the White House, Thursday, March 26, 2026, in Washington
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Kimberly Guilfoyle, američka veleposlanica u Grčkoj – i bivša zaručnica Donalda Trumpa Jr. – ovoga je proljeća u sklopu svoje misije više puta putovala u bugarsku prijestolnicu i natrag. Trumpova administracija željela je da saveznici na istočnom rubu Europe kupuju američki prirodni plin vrijedan milijarde dolara.

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Bugarska vlada, govorila je Kimberly Guilfoyle sugovornicima, trebala bi poslovati s grčkom građevinskom kompanijom Aktor Group, novim igračem u plinskom sektoru koji se udružio s grčkom energetskom kompanijom iza koje stoji država kako bi uvozio ukapljeni prirodni plin iz SAD-a, piše WSJ.

„Nema nikakve sumnje da je to svojevrsno službeno stajalište američke vlade“, rekao je izvor upoznat s razgovorima.

Uz 57-godišnju veleposlanicu tijekom susreta s bugarskim predsjednikom sjedio je 39-godišnji Christos Marafatsos. Prisustvovao je tolikom broju njezinih sastanaka da su ga neki strani dužnosnici zamijenili za šefa njezina ureda. Zapravo je riječ o jednom od vodećih lobista Aktora, kompanije čiji je izvršni direktor Guilfoyle privatnim zrakoplovom dovezao u Bugarsku.

Nekadašnja tužiteljica koja se prometnula u jednu od ikona pokreta MAGA, Guilfoyle je svoju dužnost veleposlanice u Grčkoj pretvorila u jednu od najvažnijih diplomatskih uloga u Trumpovoj administraciji. Bivša voditeljica Fox Newsa putovala je uzduž i poprijeko Balkana kako bi pomogla Europi smanjiti ovisnost o ruskim energentima preko „vertikalnog plinskog koridora“, zamišljenog za prihvat američkog ukapljenog prirodnog plina (LNG) u Grčkoj i njegov transport plinovodima prema Ukrajini.

Međutim, vladine dužnosnike diljem regije zbunjuje njezino ustrajno promoviranje jedne konkretne grčke kompanije, kao i njezini opsežni napori da u cijeli proces uključi Marafatsosa, početnika i u diplomaciji i u energetskom sektoru.

Njegovo prethodno iskustvo uključuje suosnivanje distributera poljoprivrednih proizvoda na području Washingtona te rad u poslovima koji su se protezali od savjetovanja u sektoru nekretnina do stvaranja „vrhunskog imerzivnog iskustva“ Akropole u IMAX 3-D tehnologiji.

Marafatsos, koji je odrastao u Marylandu, danas se često može vidjeti uz Guilfoyle. Djeluje kao njezin neslužbeni posrednik za pristup veleposlanici te joj se pridružuje na sastancima u njezinoj službenoj rezidenciji i na susretima s državnim dužnosnicima diljem regije – što je vrlo neuobičajeno za privatnog građanina.

Nekoliko osoba koje su se sastale s Marafatsosom i veleposlanicom – među njima i državni dužnosnici – reklo je da nije spomenuo svoje veze s Aktorom.

Guilfoyle je prijateljica s grčkom pop-zvijezdom Konstantinosom Argirosom, koji ju je na nedavnom koncertu primijetio u publici kako razgovara s Marafatsosom te ju je zavrtio uz jedan od svojih hitova. Jefferson House, službena rezidencija veleposlanice u kojoj često održava sastanke, ukrašena je velikim crno-bijelim portretima Guilfoyle, tvrde osobe koje su ondje boravile.

Neki grčki dužnosnici zadovoljni su što njihova zemlja, koja se u Washingtonu često zanemaruje, uživa pozornost veleposlanice koja lako može doći do američkog predsjednika.

Istodobno se pribojavaju da joj se ne zamjere. Na večeri u Ateni u ožujku, kojoj su prisustvovali grčki i američki dužnosnici, Guilfoyle se pred ostalim gostima posvađala s grčkim ministrom energetike Stavrosom Papastavrouom.

Govoreći o predstojećem padu rumunjske vlade, Guilfoyle je okupljenima rekla: „To možemo učiniti bilo kojoj zemlji kojoj poželimo. Možemo to učiniti i ovdje“, prema riječima osobe koja je prisustvovala večeri i drugih kojima je poslije prepričan taj razgovor.

Rasprava se zaoštrila, a Papastavrou joj je uzvratio da SAD ne može smijeniti grčku vladu, koju je izabrao narod.

Odvjetnik Kimberly Guilfoyle osporio je takav opis njihova razgovora.

Teme
američka diplomacija balkan kimberly guilfoyle lobiranje ukapljeni prirodni plin

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